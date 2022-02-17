Contra o São Bernardo, Willian marcou o seu primeiro gol jogando em casa pelo Corinthians

O pênalti convertido por Willian aos 27 minutos do segundo tempo que confirmou a vitória por 3 a 0 do Corinthians sobre o São Bernardo, nesta quarta-feira (16), pela sétima rodada do Campeonato Paulista foi especial. Pela primeira vez o camisa 10 foi às redes como mandante com a camisa corintiana. Revelado pelo Timão no fim de 2006, o meia despontou na temporada seguinte, mas foi negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, 22 jogos depois, deixando o clube alvinegro com apenas três gols marcados, contra Figueirense e duas vezes contra o Athletico-PR (que na época era Atlético-PR), ambas as partidas fora de casa, pelo Brasileirão de 2007.

> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians> TABELA - Confira e simule os próximos jogos do Timão no Paulista

Repatriado em agosto do ano passado, após 14 anos na Europa, Willian havia feito 12 jogos desde o seu retorno ao Timão, sendo nove deles jogando na Neo Química Arena, mas sem ter ido às redes até este 16 de fevereiro de 2022.

O gol contra o Furacão, até o então o último do meia pelo Corinthians, havia acontecido há 14 anos e seis meses, no dia 1º de agosto de 2007.

O tento diante do Bernô também fez com que o camisa 10 corintiano voltasse às redes após nove meses e oito dias. O último gol que o atleta havia marcado tinha sido no dia 9 de maio do ano passado, o terceiro da vitória do Arsenal por 3 a 1 sobre o West Bromwich, no Emirates Stadium, pela 35ª rodada da Premiere League.