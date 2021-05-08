Contra o Madureira, Vasco busca vencer e garantir dois jogos competitivos antes da Série B

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O time principal do Vasco volta. Esta é a grande notícia do Cruz-Maltino para este sábado. Mesmo com um ou outro jogador poupado, é oportunidade de entrosar o time antes da Série B do Campeonato Brasileiro. E se por acaso faltar motivação para a partida contra o Madureira, vale lembrar que, se passar de fase, o time garante dois jogos de nível competitivo antes do principal desafio da temporada: duas partidas da final da Taça Rio.No primeiro jogo, uma semana atrás, a equipe reserva, mais jovem, chamada de G2 pelo departamento de futebol, perdeu por 1 a 0. Cabe agora, então, ao G1 obter a vitória que garantirá a classificação.

- A galera do G1 ficou esse tempo sem jogar... aproveitamos para trabalhar bastante, acertar alguns detalhes e ainda é uma equipe em formação, evolução. Então vamos para este jogo de sábado para classificar, claro, e dar um ponto positivo para a nossa evolução. Vamos ver como surtiram (efeito) os dias de treinamento - explicou Morato à Vasco TV.

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Especificamente o camisa 10 é uma das esperanças de um time criativo, como a equipe de Marcelo Cabo já vem sendo. Quanto ao Vasco, o nível de intensidade de duas partidas de uma final são certamente maiores do que eventuais amistosos, se marcados, em caso de eliminação neste sábado. Logo, é preciso atacar.