Contra o Fluminense, Gabriel celebra quatro anos de Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nesta quarta-feira, o volante Gabriel comemora quatro anos desde que foi apresentado com a camisa do Corinthians. O jogador chegou em 2017 com status de uma das principais contratações do Timão para a temporada. Na época, o camisa 5 disse que foi a melhor escolha da carreira e que chegava para virar ídolo, o que de fato aconteceu.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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De lá pra cá, ele virou uma das peças principais do time alvinegro, conquistou títulos e virou símbolo da raça do torcedor corintiano dentro de campo. O atleta, com a camisa do Corinthians, levantou as taças do Campeonato Brasileiro (2017) e do Campeonato Paulista (2017, 2018 e 2019).

- É uma alegria enorme defender uma camisa tão pesada quanto a do Corinthians. Quando cheguei aqui, falei que queria virar ídolo e que foi a melhor escolha da minha carreira, e acho que consegui conquistar o respeito do torcedor corintiano com muito trabalho, empenho e raça – afirmou Gabriel.- Fico muito feliz em vestir esse manto há quatro anos. Aqui é uma das melhores estruturas do Brasil, se não for a melhor. Quero continuar desfrutando de tudo isso e dar meu melhor pelo clube a cada dia - completou.

No Brasileirão 2020, Gabriel é o volante que mais acerta passes do elenco, em média 37,7 (86% de eficiência) por jogo, segundo o Sofascore. Além disso, é o jogador que mais desarma no time, com 2,4 desarmes por partida.

Em termos de interceptação, quando um jogador interrompe a trajetória da bola, impedindo que o time adversário possa dar continuidade à jogada, Gabriel é o vice-líder do elenco, com 1,7 de roubadas de bola por jogo.

Pelo clube de Parque São Jorge, Gabriel disputou 183 jogos e fez quatro gols. Na atual temporada, o jogador atuou em 35 partidas.