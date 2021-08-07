Contra o Flamengo, Inter briga para se afastar da zona de rebaixamento

Crédito: Aguirre ainda não conseguiu embalar no Inter (Ricardo Duarte/Internacional

O clima dentro do Internacional está longe de ser agradável. Em meio a série de resultados ruins, o time de Diego Aguirre trabalha para tentar se afastar da zona de rebaixamento.

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No momento, o time aparece na 15ª colocação, com 15 pontos. Caso o Cuiabá vença o Bahia, o time gaúcho pode terminar a rodada uma posição acima do Z-4.

A situação pode ficar ainda mais complicada se o Dourado vencer o Bahia e o São Paulo derrotar o Athletico por três gols de diferença.

Desempenho