Contra o Flamengo, Inter briga para se afastar da zona de rebaixamento

O clima dentro do Internacional está longe de ser agradável. Em meio a série de resultados ruins, o time de Diego Aguirre trabalha para tentar se afastar da zona de rebaixamento.
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No momento, o time aparece na 15ª colocação, com 15 pontos. Caso o Cuiabá vença o Bahia, o time gaúcho pode terminar a rodada uma posição acima do Z-4.
A situação pode ficar ainda mais complicada se o Dourado vencer o Bahia e o São Paulo derrotar o Athletico por três gols de diferença.
Desempenho
Após 14 rodadas disputadas, o Internacional tem três vitórias, seis empates e cinco derrotas no Brasileirão.