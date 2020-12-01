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Contra o Flamengo, Botafogo tentará evitar a pior sequência sem vitórias no Brasileirão desde 2010

Última vitória do Alvinegro na competição foi diante do Sport, em 11 de outubro. Infectado pela Covid-19, o treinador Eduardo Barroca será baixa para o clássico, neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 08:00

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 08:00

Crédito: Gabriel Baron/BFR
Há sete jogos sem vencer no Brasileiro e em uma situação delicada na tabela, o Botafogo busca desesperadamente por uma vitória para iniciar uma fase de recuperação. E, caso não saia vitorioso no clássico contra o Flamengo, neste sábado, o Alvinegro registrará a sua pior sequência de resultados desde 2010.
+ Confira a tabela do Brasileirão e simule os resultadosA última vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro foi sobre o Sport, por 2 a 1, no dia 11 de outubro, pela 15ª rodada. Desde então, o time acumula dois empates e cinco derrotas, sendo quatro delas nas últimas quatro partidas (veja a sequência abaixo).
A atual série de jogos sem ganhar iguala a registrada pelo clube em 2012 e 2014, quando também ficou sete partidas sem vencer. Em 2014, inclusive, a má campanha resultou no rebaixamento à segunda divisão. Na última década, o clube ficou só um período mais longo do que esse sem sair vitorioso: em 2010.
Naquela ocasião, sob o comando de Joel Santana, o Botafogo teve uma série de nove partidas sem nenhuma vitória. No entanto, a situação era bem diferente, porque apesar de não vencer, o time dificilmente era derrotado. Durante esse longo intervalo sem vitórias, foram oito empates e apenas um revés. No fim daquela edição, o Alvinegro terminou na sexta colocação e ficou próximo de se classificar para a Libertadores.Agora, no entanto, o objetivo é outro. Na 19ª colocação, o Botafogo está a cinco pontos do Sport, primeiro clube fora do Z-4. Além de quebrar a sequência negativa o quanto antes, o clube precisará conseguir uma arrancada e acumular bons resultados para se livrar do fantasma do rebaixamento.
Para tornar a situação ainda mais difícil, novos problemas surgiram no Botafogo antes do confronto contra o Flamengo. Nesta segunda-feira, o técnico recém-contratado Eduardo Barroca testou positivo para Covid-19 e não fará sua reestreia no clássico. Na partida, que será disputada às 17h (de Brasília) de sábado, no Nilton Santos, a equipe será comandada pelos auxiliares Felipe Lucena e Lucio Flavio.A atual sequência negativa do Botafogo no Brasileirão:
- Grêmio 3 x 1 Botafogo- Botafogo 0 x 0 Goiás- Botafogo 2 x 2 Ceará- Bahia 1 x 0 Botafogo- Botafogo 1 x 2 RB Bragantino- Botafogo 1 x 2 Fortaleza- Atlético-MG 2 x 1 Botafogo

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