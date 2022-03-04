Contra o Flamengo, Anderson Conceição projeta evolução do Vasco: 'Cientes de que precisamos melhorar'

Contra o Flamengo, neste domingo, o Vasco vai encarar o terceiro clássico do ano. Nos dois primeiros, derrotas. A expectativa de Anderson Conceição, xerife da defesa cruz-maltina, é de evolução de um time ainda em construção, mas que já tem lições dos duelos anteriores.- Contra o Botafogo, o início do nosso primeiro tempo não foi muito legal. Acabamos tomando o gol cedo, mas conseguimos ter volume de jogo e finalizações. Infelizmente, estávamos num dia em que a bola acabou não entrando. Mas ali saímos com a sensação de que deveríamos ter saído pelo menos com um empate - afirmou o zagueiro. E completou:

- Contra o Fluminense, acabamos tomando o gol muito cedo, o que é ruim quando você joga contra uma equipe qualificada como é a equipe do Fluminense, que gosta de estar com a bola. Pegamos o Ganso num dia muito bom, jogou muito bem. Uma equipe que preencheu, tomou conta do meio-campo. Acabou que não encaixamos a marcação nesse dia - lembrou.

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O Flamengo é dono do melhor ataque do Campeonato Carioca até aqui. Então, se existe momento para o sistema defensivo se provar é este.

- Temos trabalhado bastante. Sabemos que precisamos melhorar muito. Estamos cientes de que precisamos melhorar, mas é jogo a jogo. Acredito que, contra o Flamengo, vamos fazer uma grande partida no domingo - projetou Anderson.