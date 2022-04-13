Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Contra o Deportivo Cali, Corinthians joga para vencer e dar giro de 360º na Libertadores
futebol

Contra o Deportivo Cali, Corinthians joga para vencer e dar giro de 360º na Libertadores

Timão pode ir da lanterna à liderança no grupo E da Liberta, mas derrota colocará o clube alvinegro em situação de extrema dificuldade na competição continental...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2022 às 06:00

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 06:00

A vitória por 2 a 0 do Boca Júniors sobre o Always Ready, da Bolívia, em Buenos Aires, na última terça-feira (12) foi importante para o Corinthians, que pode sair da lanterna do grupo E para a liderança em uma partida.O Timão recebe o Deportivo Cali, na Neo Química Arena, nesta quarta-feira (13), às 21h, e vencendo embolará totalmente a sua chave, que passará a ter
Confusão maior será caso o clube alvinegro bata os azucareros por 2 a 0, único placar dos três jogos do grupo E da Liberta até aqui. Caso isso ocorra, os quatro clubes ficarão com o mesmo número de pontos, vitórias, empates e derrotas, saldo de gols, gols prós e contras, com o critério de desempate sendo o número de cartões.
> GUIA LIBERTADORES - Tudo sobre o Timão na competição continental> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians na Libertadores> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história corintiana
O Always Ready ficaria na lanterna, por conta da expulsão de Rodrigo Ramallo contra o Boca. Já os argentinos seriam o terceiro colocado, com cinco cartões amarelos acumulados. Corinthians e Deportivo Cali, com um jogo a menos até o então, têm um e dois amarelinhos recebidos, respectivamente.
Agora, caso o Timão bata os verdiblancos por três gols de diferenças, ou dois sendo por 3 a 1 ou mais, assumirá a liderança do grupo, virando em 360 graus de um jogo a outro, saindo da lanterna e subindo ao topo.
No entanto, uma derrota em casa para o Deportivo pode ser falta para as pretensões corintianas, já que o clube ficará há seis pontos da liderança, ajudando o Cali a disparar, e três da classificação contra dois times, sem ter ao menos pontuado em dois jogos.
Por isso, o duelo desta quarta-feira (13) é tratado como decisivo para os corintianos, tanto que o técnico Vítor Pereira preservou alguns atletas do triunfo por 3 a 1 sobre o Botafogo, no último domingo (10), pela primeira rodada do Brasileirão, como Renato Augusto, visando já o duelo contra o Deportivo Cali.
O lateral-direito Fagner, recuperado de lesão, voltará a jogar após dois jogos parados. Ele é a grande novidade corintiana para o duelo.
A provável escalação do Corinthians para encarar o clube colombiano é: Cássio; Fagner, João Victor, Raul Gustavo (Gil) e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho (Maycon) e Renato Augusto; Róger Guedes (Mantuan); Jô (Roger Guedes) e Willian.
Crédito: TimãoestreounaLibertadorescomderrotaemLaPaz,naBolívia(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados