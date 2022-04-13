Contra o Deportivo Cali, Corinthians joga para vencer e dar giro de 360º na Libertadores

A vitória por 2 a 0 do Boca Júniors sobre o Always Ready, da Bolívia, em Buenos Aires, na última terça-feira (12) foi importante para o Corinthians, que pode sair da lanterna do grupo E para a liderança em uma partida.O Timão recebe o Deportivo Cali, na Neo Química Arena, nesta quarta-feira (13), às 21h, e vencendo embolará totalmente a sua chave, que passará a ter

Confusão maior será caso o clube alvinegro bata os azucareros por 2 a 0, único placar dos três jogos do grupo E da Liberta até aqui. Caso isso ocorra, os quatro clubes ficarão com o mesmo número de pontos, vitórias, empates e derrotas, saldo de gols, gols prós e contras, com o critério de desempate sendo o número de cartões.

> GUIA LIBERTADORES - Tudo sobre o Timão na competição continental> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians na Libertadores> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história corintiana

O Always Ready ficaria na lanterna, por conta da expulsão de Rodrigo Ramallo contra o Boca. Já os argentinos seriam o terceiro colocado, com cinco cartões amarelos acumulados. Corinthians e Deportivo Cali, com um jogo a menos até o então, têm um e dois amarelinhos recebidos, respectivamente.

Agora, caso o Timão bata os verdiblancos por três gols de diferenças, ou dois sendo por 3 a 1 ou mais, assumirá a liderança do grupo, virando em 360 graus de um jogo a outro, saindo da lanterna e subindo ao topo.

No entanto, uma derrota em casa para o Deportivo pode ser falta para as pretensões corintianas, já que o clube ficará há seis pontos da liderança, ajudando o Cali a disparar, e três da classificação contra dois times, sem ter ao menos pontuado em dois jogos.

Por isso, o duelo desta quarta-feira (13) é tratado como decisivo para os corintianos, tanto que o técnico Vítor Pereira preservou alguns atletas do triunfo por 3 a 1 sobre o Botafogo, no último domingo (10), pela primeira rodada do Brasileirão, como Renato Augusto, visando já o duelo contra o Deportivo Cali.

O lateral-direito Fagner, recuperado de lesão, voltará a jogar após dois jogos parados. Ele é a grande novidade corintiana para o duelo.

A provável escalação do Corinthians para encarar o clube colombiano é: Cássio; Fagner, João Victor, Raul Gustavo (Gil) e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho (Maycon) e Renato Augusto; Róger Guedes (Mantuan); Jô (Roger Guedes) e Willian.