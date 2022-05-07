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futebol

Contra o Botafogo, meia alcançará marca para entrar em lista seleta do Flamengo

Um dos mais longevos do atual elenco, Everton Ribeiro igualará o xará Everton Cardoso e passará a figurar no Top-10 do Flamengo com mais jogos pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 07:00
Um dos pilares da atual equipe do Flamengo, o meia Everton Ribeiro tem a oportunidade de alcançar mais uma marca expressiva pelo clube neste domingo. Caso entre em campo diante do Botafogo, no Mané Garrincha, o camisa 7 entrará no Top-10 de de jogadores que mais vestiram o Manto pelo Campeonato Brasileiro. Será a 156ª partida de Everton Ribeiro, igualando-se ao xará Everton Cardoso.No Ninho do Urubu desde 2017, Everton Ribeiro está entre os atletas mais longevos do atual elenco, e, levando todas competições em conta, se aproxima dos 300 jogos vestindo o Mantos: são 287 jogos até o momento, com 38 gols e 46 assistências, além dos nove títulos.GALERIA: Flamengo de Gabigol & Cia jamais perdeu para o Botafogo!Everton Ribeiro iniciou a temporada sendo testado pelo técnico Paulo Sousa como ala esquerdo. Contudo, recentemente, o camisa 7 voltou a atuar pelo lado direito do ataque, formando o quarteto com Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, reencontrando o bom nível.
Crédito: EvertonRibeirojádisputou155partidaspeloFlamengopeloCampeonatoBrasileiro(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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