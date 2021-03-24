Contra o Botafogo, Flamengo defende invencibilidade de três anos e amplo retrospecto favorável no Niltão

O Flamengo vai enfrentar o Botafogo com um time alternativo, nesta quarta, a partir das 21h35, pela 5ª rodada da Taça Guanabara. Além de prosseguir o plano de rodagem para reservas, o Rubro-Negro também defenderá o ótimo retrospecto recente contra o Alvinegro, além de tentar manter a vantagem significativa atuando no Nilton Santos, palco do clássico desta noite.No geral, o Flamengo não perde para o Botafogo desde novembro de 2018, pelo Brasileirão, quando foi derrotado no Niltão por 2 a 1. De lá para cá, são seis jogos de invencibilidade, com cinco vitórias e um empate no período.Já quanto ao retrospecto na casa alvinegra, ao todo, são 20 confrontos no Nilton Santos, com oito vitórias para o Flamengo, nove empates e apenas três triunfos do Botafogo.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Para disparar no histórico e na tabela, o Flamengo, ainda comandado por Maurício Souza, deve ir a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Hugo Moura, Gomes e Pepê; Michael, Vitinho e Pedro.
RETROSPECTO DE BOTAFOGO X FLAMENGO NO NILTON SANTOS
05/12/2020 - Flamengo 1x0 Botafogo - Campeonato Brasileiro
07/11/2019 - Flamengo 1x0 Botafogo - Campeonato Brasileiro
26/01/2019 - Flamengo 2x1 Botafogo - Taça Guanabara
10/11/2018 - Flamengo 1x2 Botafogo - Campeonato Brasileiro
03/03/2018 - Flamengo 1 X 0 Botafogo - Taça Rio
10/09/2017 - Flamengo 0 X 2 Botafogo - Campeonato Brasileiro
16/08/2017 - Flamengo 0 X 0 Botafogo - Copa do Brasil
12/02/2017 - Flamengo 2 X 1 Botafogo - Taça Guanabara
03/03/2013 - Flamengo 0 X 2 Botafogo - Taça Guanabara
17/02/2013 - Flamengo 1 X 0 Botafogo - Taça Guanabara
01/12/2012 - Flamengo 2 X 2 Botafogo - Campeonato Brasileiro
26/08/2012 - Flamengo 0 X 0 Botafogo - Campeonato Brasileiro
05/02/2012 - Flamengo 0 X 0 Botafogo - Taça Guanabara
18/09/2011 - Flamengo 1 X 1 Botafogo - Campeonato Brasileiro
19/06/2011 - Flamengo 0 X 0 Botafogo - Campeonato Brasileiro
10/04/2011 - Flamengo 2 X 0 Botafogo - Taça Rio
20/02/2011 - Flamengo 1(3) X(1) 1 Botafogo - Taça Guanabara
02/10/2010 - Flamengo 1 X 1 Botafogo - Campeonato Brasileiro
21/03/2010 - Flamengo 2 X 2 Botafogo - Taça Rio
25/10/2009 - Flamengo 1 X 0 Botafogo - Campeonato Brasileiro