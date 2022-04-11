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Contra o Botafogo, Corinthians bateu recorde de desarmes na temporada

Com 23 desarmes diante do Glorioso, Timão foi o time mais combativo na primeira rodada do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2022 às 13:03

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 13:03

No último domingo (10), o Corinthians estreou no Brasileirão com vitória convincente diante do Botafogo, no Nilton Santos, por 3 a 1. Os números ofensivos chamaram a atenção contra os cariocas, mas o Timão foi bem em outro aspecto do jogo: desarmes.> GUIA LIBERTADORES - Tudo o que você precisa sabe sobre o Timão na Liberta
Contra o Glorioso, o time do Parque São Jorge realizou 23 desarmes, o maior número do alvinegro paulista na temporada e também o maior entre todos os os clubes na primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Dos 15 jogadores utilizados ao longo dos 90 minutos, 11 atletas desarmaram ao menos uma vez. Foram nove desarmes no ataque, segundo o site Footstats.
> TABELA - Vai passar? Confira e simule os jogos do Corinthians na Libertadores
Isso mostra que aos poucos, o elenco corintiano vai absorvendo os conceitos futebolísticos no qual Vítor Pereira preza. Desde que chegou ao CT Joaquim Grava, o português afirma querer ver o seu time com muita intensidade e energia na marcação e pressão, especialmente no campo adversário.
Muito dessa pegada agressiva para recuperar a bola foi vista no segundo tempo, com uma equipe mais jovem. As entradas de Adson, Roni e Giovane permitiram não só que treinador lusitano rodasse o elenco, como também aumentar a intensidade do Time do Povo na etapa final.
> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros que comandaram o Timão
Adson, mesmo jogando apenas o segundo tempo, liderou a equipe em desarmes (quatro). O jovem garoto ficou em segundo em dribles (dois) e finalizações (dois), de acordo com o Footstats.
O Corinthians volta o seu foco para a Libertadores. Na quarta-feira (13), às 21h, a equipe tem um duelo decisivo contra o Deportivo Cali-COL na Neo Química Arena.
Crédito: AdsonliderouoTimãoemdesarmescontraoGlorioso(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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