Contra o Bahia, Willian Bigode pode completar cem jogos no Allianz Parque

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Destaque na vitória de virada diante do América-MG, Willian está próximo de alcançar mais uma importante marca no Palmeiras. Ele já é o vice-artilheiro e o quarto garçom da casa palmeirense e ainda pode completar cem jogos dentro do Allianz Parque no confronto contra o Bahia, no domingo (27), pelo Brasileirão.

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Bigode chegou ao clube em 2017 e vem acumulando números expressivos quando se trata de gols, desempenho e número de partidas. Atrás apenas de Dudu, o atacante contabiliza 26 gols, 63 vitórias, 99 jogos e 70,7% de aproveitamento no gramado do Allianz Parque. Além dos ótimos índices pelo Verdão, o jogador nutre a satisfação pelo reconhecimento da torcida e lamenta não contar com a presença dos palmeirenses para celebrar a nova marca.

– É motivo de muito orgulho e uma enorme felicidade poder ter a possibilidade de atingir um feito tão especial como esse e seguir fortalecendo o meu nome na história do Palmeiras. Já vivi momentos inesquecíveis no Allianz Parque. Conquistei títulos, marquei gols, tive jogos marcantes e, acima de tudo e o mais importante, sempre recebi o carinho dos palmeirenses. Infelizmente, por conta da pandemia, não poderei comemorar essa marca ao lado da nossa torcida, que sempre lotou a nossa casa e nos apoiou. Mas, em breve, todos estarão de volta. Espero disputar muito mais jogos e dar mais alegria a eles - disse o camisa 29, via assessoria.