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Contra o Bahia, Willian Bigode pode completar cem jogos no Allianz Parque

O atacante tem 26 gols, 12 assistências e 63 vitórias em 99 partidas atuando no estádio do Palmeiras...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Destaque na vitória de virada diante do América-MG, Willian está próximo de alcançar mais uma importante marca no Palmeiras. Ele já é o vice-artilheiro e o quarto garçom da casa palmeirense e ainda pode completar cem jogos dentro do Allianz Parque no confronto contra o Bahia, no domingo (27), pelo Brasileirão.
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Bigode chegou ao clube em 2017 e vem acumulando números expressivos quando se trata de gols, desempenho e número de partidas. Atrás apenas de Dudu, o atacante contabiliza 26 gols, 63 vitórias, 99 jogos e 70,7% de aproveitamento no gramado do Allianz Parque. Além dos ótimos índices pelo Verdão, o jogador nutre a satisfação pelo reconhecimento da torcida e lamenta não contar com a presença dos palmeirenses para celebrar a nova marca.
– É motivo de muito orgulho e uma enorme felicidade poder ter a possibilidade de atingir um feito tão especial como esse e seguir fortalecendo o meu nome na história do Palmeiras. Já vivi momentos inesquecíveis no Allianz Parque. Conquistei títulos, marquei gols, tive jogos marcantes e, acima de tudo e o mais importante, sempre recebi o carinho dos palmeirenses. Infelizmente, por conta da pandemia, não poderei comemorar essa marca ao lado da nossa torcida, que sempre lotou a nossa casa e nos apoiou. Mas, em breve, todos estarão de volta. Espero disputar muito mais jogos e dar mais alegria a eles - disse o camisa 29, via assessoria.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoEm quatro anos, o atacante conquistou o Campeonato Brasileiro 2018, o Paulistão 2020, a Libertadores 2020 e a Copa do Brasil 2020. Recentemente, Willian teve seu contrato extendido até 2022 e vem sendo bastante elogiado pelo técnico Abel Ferreira por sua postura de liderança dentro e fora do campo.

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