Contra o Bahia, Flamengo busca aproximação do G4 em região de boas recordações para Renato

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Renato Gaúcho contemporizou a má atuação na última quarta-feira, mas o objetivo foi alcançado, com o Flamengo engatando duas vitórias consecutivas. Agora, com mais sessões de treino sob o comando do novo treinador, tem como tendência evoluir o rendimento. E, às vésperas de decidir vaga na Libertadores, o time voltará a estar à prova neste domingo, pelo Brasileiro, mais precisamente pela 12ª rodada, contra o Bahia, no Estádio do Pituaçu, às 18h15. Contra o Tricolor, além de ser um duelo direto por vaga no G4 do Brasileiro, uma vez que a distância entre ambos é de dois pontos, o Rubro-Negro buscará uma sequência de três vitórias consecutivas (somando todas as competições), o que pode rechaçar quaisquer resquícios da fase descarrilhada recente.

No meio da tabela, o Flamengo tem dois jogos a menos e está com 15 pontos; o Bahia, com 17. Um triunfo será essencial para se aproximar da parte superior da classificação e elevar a confiança visando ao decisivo jogo desta quarta-feira, pela volta das oitavas da Libertadores, contra o Defensa y Justicia.

SE O RENATO TREINADOR REPETIR O RENATO JOGADOR...

Um amparo no qual a equipe pode se escorar é quanto ao retrospecto de Renato atuando pelo Flamengo no Nordeste. Como jogador, foram 17 jogos, com seis vitórias, oito empates e três derrotas, além de cinco gols marcados.

No primeiro jogo de Renato Gaúcho com a camisa do Flamengo na Bahia, aliás, a lembrança é ótima: no dia 24 de junho de 1987, no amistoso com a seleção de Jacobina, no Estádio Municipal José Rocha, marcou o gol solitário da vitória por 1 a 0. Em relação aos estados, o retrospecto é o seguinte:

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