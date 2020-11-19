Contra o Athletico, Santos chegará a sua partida 1500 no Brasileirão

Sem nunca ser rebaixado, o Alvinegro sempre disputou a elite do futebol nacional, ficando de fora apenas de 1970, quando a nomenclatura do Brasileirão era Taça Brasil e o clube não se classificou para a disputa, e 1979, quando os paulistas optaram por não disputar a competiçãoCampeão em oito oportunidades, sendo cinco consecutivas, entre 1961 e 1965, o Peixe é o time que mais marcou gols no Brasileiro, com 2.230 tentos anotados. No último título, em 2004, o time se tornou a equipe com mais gols em uma competição, 103.