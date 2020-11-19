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Contra o Athletico, Santos chegará a sua partida 1500 no Brasileirão

Peixe é a equipe que mais marcou gols na elite do futebol nacional...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 16:20

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 16:20

Crédito: Divulgação/Santos FC
O duelo contra o Athletico-PR, neste sábado (21), às 19h, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, será a de número 1500 do Peixe no Campeonato Brasileiro.
Sem nunca ser rebaixado, o Alvinegro sempre disputou a elite do futebol nacional, ficando de fora apenas de 1970, quando a nomenclatura do Brasileirão era Taça Brasil e o clube não se classificou para a disputa, e 1979, quando os paulistas optaram por não disputar a competiçãoCampeão em oito oportunidades, sendo cinco consecutivas, entre 1961 e 1965, o Peixe é o time que mais marcou gols no Brasileiro, com 2.230 tentos anotados. No último título, em 2004, o time se tornou a equipe com mais gols em uma competição, 103.
No total, até o momento, são 1.499 jogos, com 641 vitórias, 421 empates e 437 derrotas. Com 250, o lateral-esquerdo Léo é o atleta que mais atuou em Brasileirões pelo Santos, Pelé é o maior artilheiro santista na competição, tendo balançado as redes 101 vezes, e o Flamengo foi o time que o Santos mais enfrentou, 75 vezes.

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