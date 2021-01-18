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Contra Corinthians, Willian pode igualar Prass como segundo jogador com mais jogos no Allianz Parque

Atacante é também o vice artilheiro do estádio, com 21 gols, ficando atrás de Dudu, que anotou 33 tentos...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2021 às 09:25

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 09:25

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Buscando reencontrar as vitórias, o Palmeiras enfrenta, nesta segunda (18), o arquirrival Corinthians. O confronto, além de fundamental para as ambições alviverdes no Brasileirão, pode ser especial para o atacante Willian que, se entrar em campo, igualará Fernando Prass como o segundo jogador que mais jogou no Allianz Parque.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2020 e faça sua simulação>> Palmeiras x Corinthians será nesta segunda: relembre cada Dérbi no Allianz
​Atualmente, Bigode, que está no clube desde 2017, contabiliza 85 partidas no estádio do Verdão. O goleiro, por sua vez, soma 86 confrontos, disputados entre os anos de 2014, quando a nova casa do Maior Campeão Nacional foi inaugurada, e 2019, última temporada do arqueiro no clube.​O Top 5 é liderado por Dudu, que jogou 127 embates e é o principal artilheiro do estádio, com 33 tentos. Além destes, Vitor Hugo (75) e Felipe Melo (74) completam a lista. Além disso, com 21 gols, Willian é o vice artilheiro do Allianz Parque. O atacante chegou ao Verdão em 2017 e, no ano seguinte, foi um dos destaques na conquista do decacampeonato brasileiro.
​O Dérbi será nesta segunda-feira (18), às 19h (horário de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão.

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