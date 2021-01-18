Contra Corinthians, Willian pode igualar Prass como segundo jogador com mais jogos no Allianz Parque

Buscando reencontrar as vitórias, o Palmeiras enfrenta, nesta segunda (18), o arquirrival Corinthians. O confronto, além de fundamental para as ambições alviverdes no Brasileirão, pode ser especial para o atacante Willian que, se entrar em campo, igualará Fernando Prass como o segundo jogador que mais jogou no Allianz Parque.

​Atualmente, Bigode, que está no clube desde 2017, contabiliza 85 partidas no estádio do Verdão. O goleiro, por sua vez, soma 86 confrontos, disputados entre os anos de 2014, quando a nova casa do Maior Campeão Nacional foi inaugurada, e 2019, última temporada do arqueiro no clube.​O Top 5 é liderado por Dudu, que jogou 127 embates e é o principal artilheiro do estádio, com 33 tentos. Além destes, Vitor Hugo (75) e Felipe Melo (74) completam a lista. Além disso, com 21 gols, Willian é o vice artilheiro do Allianz Parque. O atacante chegou ao Verdão em 2017 e, no ano seguinte, foi um dos destaques na conquista do decacampeonato brasileiro.