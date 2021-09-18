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Contra Chapecoense, atletas ‘esquecidos’ podem ter oportunidade de mostrar que merecem a titularidade no Palmeiras

De olho na Libertadores, Verdão deve poupar alguns jogadores titulares e, com isso, abrir espaço para nomes menos utilizados na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

18 set 2021 às 07:30

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 07:30

Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
Precisando reencontrar as vitórias no Brasileirão, o Palmeiras vai enfrentar, neste sábado (18), a Chapecoense. O time, no entanto, tem pela frente, também, a semifinal da Libertadores, contra o Atlético Mineiro. Por isso, Abel Ferreira deve poupar alguns atletas e, com isso, nomes ‘esquecidos’ poderão mostrar que têm condições de brigar pela titularidade.No meio-campo, Patrick de Paula e Gabriel Menino podem ser novidades no Verdão, principalmente pela suspensão de Zé Rafael, expulso contra o Flamengo. O camisa 5 teve um início animador na temporada, mas, após se lesionar, não conseguiu atuar com regularidade. O 25, por sua vez, perdeu espaço no elenco após atuações abaixo do esperado e busca retomar o bom futebol demonstrado na temporada passada.Além destes, Luiz Adriano pode receber mais uma oportunidade de mostrar que pode ser titular da equipe. Artilheiro do elenco palestrino em 2020/21, o atacante não faz uma boa temporada, sofrendo com lesões e falta de minutos em campo. Com isso, a partida contra a Chapecoense pode ser fundamental, equipe contra a qual o atleta marcou pela última vez, ainda no primeiro turno do Brasileirão.
O Palmeiras entra em campo neste domingo (18), às 17h (horário de Brasília), contra a Chapecoense.

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