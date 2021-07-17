Contra Atlético-GO, Palmeiras pode igualar número de vitórias fora de casa da última temporada

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Líder no Brasileirão e com vantagem para a partida de volta da Libertadores, o Verdão vive grande fase na temporada. Para conseguir bons resultados e se manter na ponta da tabela, o Palmeiras conta com um ótimo desempenho como visitante e pode, contra o Atlético-GO, igualar o número de vitórias fora de casa da temporada passada.

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Em 2020, quando foi campeão da Tríplice Coroa, o Palmeiras disputou 36 partidas como visitante. Destas, venceu 15, empatou 11 e perdeu dez, anotando 43 gols e sofrendo 30.

Na temporada atual, o Maior Campeão Nacional tem apenas 20 confrontos como visitante, mas já venceu 14 - marcando 29 gols e sofrendo 15. Deste modo, o time pode igualar o número de vitórias da última temporada com 15 jogos a menos. Confira as vitórias do Palmeiras fora de casa.