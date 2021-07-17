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Contra Atlético-GO, Palmeiras pode igualar número de vitórias fora de casa da última temporada

Verdão venceu 14 dos 20 confrontos que disputou como visitante na temporada...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2021 às 07:30
Crédito: PABLO SANHUEZA / POOL / AFP
Líder no Brasileirão e com vantagem para a partida de volta da Libertadores, o Verdão vive grande fase na temporada. Para conseguir bons resultados e se manter na ponta da tabela, o Palmeiras conta com um ótimo desempenho como visitante e pode, contra o Atlético-GO, igualar o número de vitórias fora de casa da temporada passada.
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Em 2020, quando foi campeão da Tríplice Coroa, o Palmeiras disputou 36 partidas como visitante. Destas, venceu 15, empatou 11 e perdeu dez, anotando 43 gols e sofrendo 30.
Na temporada atual, o Maior Campeão Nacional tem apenas 20 confrontos como visitante, mas já venceu 14 - marcando 29 gols e sofrendo 15. Deste modo, o time pode igualar o número de vitórias da última temporada com 15 jogos a menos. Confira as vitórias do Palmeiras fora de casa.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoBuscando manter o grande desempenho fora de casa, o Palmeiras visita, no próximo domingo (18), às 16h (horário de Brasília), o Atlético-GO.

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