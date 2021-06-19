Contra a pressão, resta ao Vasco um único remédio: vencer o CRB

O Vasco precisa vencer. Esta frase nunca fez tanto sentido nesta temporada. O time não tem opção, vista a pressão, principalmente sobre o técnico Marcelo Cabo. O treinador, suspenso, não esteve à beira do campo na última partida. Mas uma nova atuação ruim e/ou derrota podem findar a passagem dele pelo clube. O desafio deste sábado é contra o CRB.Por isso mesmo, a tendência é de que haja mudanças de jogadores e de sistema tático. Em quatro rodadas, o time tem uma vitória, um empate e duas derrotas. Ambos reveses em São Januário, onde também será o duelo deste final de semana.