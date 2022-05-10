Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Contra a pressão do passado, Zé Ricardo tenta tirar 'peso da mochila' do Vasco; compare números
futebol

Contra a pressão do passado, Zé Ricardo tenta tirar 'peso da mochila' do Vasco; compare números

Desempenho do Cruz-Maltino nas seis rodadas da Série B do Brasileiro é melhor do que o que a equipe tinha no mesmo período do ano passado. Pressão é constante...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 07:30
Já nas primeiras declarações após o retorno ao Vasco, Zé Ricardo já dizia evitar falar sobre o desempenho no ano passado com os jogadores do atual elenco. O treinador entendia que a pressão que existia já no último dezembro, e que se mantém, era decorrente das crises do clube nos últimos anos, que foram aprofundadas com a campanha na última Série B do Campeonato Brasileiro. No raciocínio, a tentativa de dar aos atletas a responsabilidade pelo presente e não pelo ocorrido em 2021.Então vieram atuações ruins, eliminação no Campeonato Carioca para o Flamengo e início ruim no Brasileiro. A pressão, então, foi direta ao técnico, e se traduziu em críticas internas e externas, além da intimidação num aeroporto. Atualmente, o cenário está mais ameno, mas a ideia do comandante da equipe é a mesma.
- Eu quero que a gente tire isso da nossa mochila. É um peso que nós não temos que carregar; para o torcedor, principalmente, entender isso. Mas não adianta estarmos na zona de classificação agora e, no final, não estarmos. O mais importante é mostrarmos, a cada rodada, mais amadurecimento, crescimento, persistência, perseverança - pregou Zé Ricardo após a vitória sobre o CSA, no último sábado.E os fatos, passadas seis rodadas, indicam que o cenário atual não é, realmente, tão dramático. Principalmente se comparado com a última temporada, quando Marcelo Cabo era o treinador - e foi demitido após a 12ª rodada. Confira a comparação dos seis primeiros jogos.
20217 pontos (10ª colocação)2 vitórias (contra Brasil e CRB)1 empate (com Ponte Preta)3 derrotas (contra Operário, Avaí e Cruzeiro)7 gols pró 8 gols contra- 1 (saldo)
JogosVasco 0x2 OperárioPonte 1x1 VascoBrasil 1x2 VascoVasco 0x2 AvaíVasco 3x0 CRBCruzeiro 2x1 Vasco
202210 pontos (quinta colocação)2 vitórias (contra Ponte Preta e CSA)4 empates (com Vila Nova, CRB, Chapecoense e Tombense)0 derrota5 gols pró3 gols contra2 (saldo)
JogosVasco 1x1 Vila NovaCRB 1x1 VascoChapecoense 0x0 VascoVasco 1x0 Ponte PretaTombense 1x1 VascoVasco 1x0 CSA
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Os próprios jogadores tentam conviver com a pressão. Nene, por exemplo, tentou afastar os reflexos da insatisfação que chegam ao elenco.
- Ficam falando como se estivéssemos fora do G4 há quarenta rodadas. O campeonato começou este ano. O que aconteceu ano passado eu entendo, mas acabou. Agora é uma coisa nova, um time novo. Não temos o time do Bahia que era da Série A, que tem a mesma base, praticamente o mesmo time, treinando quase há dois anos. Nosso time é totalmente novo - analisou o camisa 10.
Atual capitão da equipe, Anderson Conceição foi na mesma linha. Mesmo com estilo mais sereno, o zagueiro tenta virar a página de um passado que muitos do grupo atual não viveram.
- Sabemos que o passado é muito difícil, mas temos que trabalhar pensando no presente. Estamos criando uma família em 2022 para colher os frutos nesse campeonato. Todo mundo humilde e com os pés no chão para conseguir nosso objetivo que é o acesso - garantiu.
Crédito: ZéRicardoestánasegundapassagemcomotécnicodoVasco(Foto:DanielRamalho/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia
Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt
Alice Ribeiro é jornalista que morreu em acidente de trânsito
Caso Alice Ribeiro: entenda o diagnóstico de morte encefálica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados