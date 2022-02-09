Contra a Portuguesa, Vasco aposta no ataque para retomar a liderança do Campeonato Carioca

O Vasco terá a chance, nesta quarta-feira, contra a Portuguesa, de voltar à liderança do Campeonato Carioca. O time chegou a assumir o posto quando venceu o Madureira, no domingo, mas foi superado, no saldo de gols, pelo Botafogo, no dia seguinte. Desta vez, para se tornar primeiro e permanecer lá ao término da rodada, vencer por boa margem se faz necessário. Missão convidativa para o melhor ataque do torneio, com 11 gols.E ataque que tem dois dos artilheiros do Estadual - Nene e Raniel, com três gols, que dividem com Pipico, do Madureira - e ainda tem Getúlio. Este estreou como titular no último fim de semana, e já fez dois gols.

- Sempre estamos trabalhando forte. Se o professor me escolher para jogar de centroavante ou com ele (Raniel) junto, vamos jogar para honrar a camisa do Vasco. Tem o Nenê, que nos ajuda bastante no treino. Se Deus quiser vai dar tudo certo e, onde o professor optar por me colocar, de centroavante ou de ponta, vou fazer de tudo para brilhar com essa camisa - garantiu Getúlio.

-> Confira a tabela do Campeonato Carioca

Mas é claro que a construção do resultado e do saldo passam pela evolução defensiva. O Vasco, por exemplo, ainda não passou um jogo sem ser vazado. O entrosamento na retaguarda ainda precisa ser lapidado.

- Eu joguei quatro jogos aqui e parece que já estou há bastante tempo. Mas procuro me adaptar o mais rápido, assim como outros jogadores, para que a gente possa ter esse entrosamento. Estar vivendo o Vasco mesmo, todo mundo junto. Desde a base - brincou Anderson Conceição.