Contestado, Ganso faz estreia na Libertadores e completa 100 jogos pelo Fluminense

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Ao entrar em campo aos 36 minutos do segundo tempo na vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, o meia Paulo Henrique Ganso chegou aos 100 jogos com a camisa do Fluminense. No Tricolor desde janeiro de 2019, o jogador vem sendo contestado pela torcida e tem contrato até o fim de 2023 com o clube.

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- Queria agradecer a Deus e ao Fluminense pela oportunidade de poder fazer 100 jogos. De presente tivemos uma grande vitória e nossa classificação para as quartas de final da Libertadores. Saudações tricolores! Vamos, Fluzão - comemorou o jogador.

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Pelo Flu, Ganso tem nove gols. O meia é o quarto jogador do atual elenco a romper esta marca, se juntando a Fred (342 jogos), Nino (115) e Nene (111). Na atual temporada, o camisa 10 balançou a rede três vezes, todas no Campeonato Carioca. Em 20 partidas, ele soma 858 minutos apenas e foi titular em nove oportunidades. Ganso vem sendo frequentemente contestado pela torcida do Fluminense e foi um dos alvos do protesto no CT Carlos Castilho na última semana. Esta é a temporada em que ele menos jogou desde que chegou às Laranjeiras. Foram 47 partidas em 2019 e 32 em 2020.