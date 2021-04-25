Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Contestado, Corinthians terá seu primeiro grande teste da temporada

Timão enfrenta o Santos, neste domingo, em primeiro duelo "pesado" de 2021. Em momento de críticas em cima do time, apesar dos resultados, será preciso provar valor...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2021 às 07:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Chegou a hora de o Corinthians "versão 2021" ter um teste realmente de fogo na temporada. No clássico deste domingo, às 20h, contra o Santos, na Vila Belmiro, Vagner Mancini e seus comandados serão colocados à prova pela primeira vez nas competições de 2021 e farão isso com uma equipe considerada reserva, uma vez que a Copa Sul-Americana segue no radar.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Everaldo já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021
O leitor pode perguntar "mas e o clássico contra o Palmeiras?". Pois é, teve isso, mas o rival entrou em campo com um time reserva, de olho na final da Copa do Brasil, enquanto o Alvinegro estava sofrendo com um surto de Covid-19. Há quem possa considerar o duelo com o Red Bull Bragantino como um desafio de fogo, mas diante do tamanho das equipes, o patamar discutido é diferente.
Deixando essas duas partidas em uma prateleira de confrontos "médios", os demais jogos foram de nível de dificuldade considerado baixo: Ponte Preta, São Caetano, Salgueiro (Copa do Brasil), Mirassol, Retrô (Copa do Brasil), Guarani, Ferroviária, São Bento, Ituano e River Plate-PAR. Apesar de conquistar bons resultados nesses duelos, o desempenho ficou muito abaixo do esperado e isso quase gerou uma eliminação precoce na Copa do Brasil e um vexame na Sula.E se diante de adversários de nível inferior as atuações foram tão ruins, trazendo até derrota para a Ferroviária, questionou-se como seria quando o Timão se deparasse com um oponente de nível melhor ou do mesmo patamar. Pois essa prova será tirada neste domingo, contra o Santos, que também tem feito um rodízio de seu elenco e não está em boa fase, mas ainda assim é um clássico, que pode, inclusive, ser decisivo na classificação do Peixe no Paulistão.
Esse primeiro desafio de fogo, porém, ficará a cargo dos jovens do Corinthians, já que Vagner Mancini optou por poupar oito dos titulares que iniciaram o terrível jogo contra o River Plate-PAR. Na provável equipe escolhida pelo técnico, pelo menos seis garotos da base serão escalados no 11 inicial deste domingo: João Victor, Raul Gustavo, Lucas Piton, Vitinho, Varanda e Cauê.
Mesmo que a situação no Campeonato Paulista esteja tranquila para o Timão, com a classificação para as quartas de final praticamente garantida, o torcedor tem cobrado a equipe, acusando falta de vontade dos atletas e pedindo a saída do técnico Vagner Mancini, sem esquecer de deixar bem claro que "clássico é guerra" em faixa colocada em frente ao CT Joaquim Grava no último sábado.
Como se não bastasse a dificuldade de um clássico contra um de seus maiores rivais, a garotada do Corinthians carregará o peso de uma cobrança dos torcedores da maior organizada do clube para encarar aquele que deve ser o maior desafio da temporada atual, no qual Mancini e seus comandados terão de provar que é possível esperar por dias melhores no Parque São Jorge.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aniversário de 30 anos da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com "Fim de Expediente ao vivo e coquetel para convidados
Imagem de destaque
Vitória de Lula pode ser tão estratégica para Trump quanto a de Flávio Bolsonaro, diz professor Guilherme Casarões
democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados