Contestado, Corinthians terá seu primeiro grande teste da temporada

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Chegou a hora de o Corinthians "versão 2021" ter um teste realmente de fogo na temporada. No clássico deste domingo, às 20h, contra o Santos, na Vila Belmiro, Vagner Mancini e seus comandados serão colocados à prova pela primeira vez nas competições de 2021 e farão isso com uma equipe considerada reserva, uma vez que a Copa Sul-Americana segue no radar.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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O leitor pode perguntar "mas e o clássico contra o Palmeiras?". Pois é, teve isso, mas o rival entrou em campo com um time reserva, de olho na final da Copa do Brasil, enquanto o Alvinegro estava sofrendo com um surto de Covid-19. Há quem possa considerar o duelo com o Red Bull Bragantino como um desafio de fogo, mas diante do tamanho das equipes, o patamar discutido é diferente.

Deixando essas duas partidas em uma prateleira de confrontos "médios", os demais jogos foram de nível de dificuldade considerado baixo: Ponte Preta, São Caetano, Salgueiro (Copa do Brasil), Mirassol, Retrô (Copa do Brasil), Guarani, Ferroviária, São Bento, Ituano e River Plate-PAR. Apesar de conquistar bons resultados nesses duelos, o desempenho ficou muito abaixo do esperado e isso quase gerou uma eliminação precoce na Copa do Brasil e um vexame na Sula.E se diante de adversários de nível inferior as atuações foram tão ruins, trazendo até derrota para a Ferroviária, questionou-se como seria quando o Timão se deparasse com um oponente de nível melhor ou do mesmo patamar. Pois essa prova será tirada neste domingo, contra o Santos, que também tem feito um rodízio de seu elenco e não está em boa fase, mas ainda assim é um clássico, que pode, inclusive, ser decisivo na classificação do Peixe no Paulistão.

Esse primeiro desafio de fogo, porém, ficará a cargo dos jovens do Corinthians, já que Vagner Mancini optou por poupar oito dos titulares que iniciaram o terrível jogo contra o River Plate-PAR. Na provável equipe escolhida pelo técnico, pelo menos seis garotos da base serão escalados no 11 inicial deste domingo: João Victor, Raul Gustavo, Lucas Piton, Vitinho, Varanda e Cauê.

Mesmo que a situação no Campeonato Paulista esteja tranquila para o Timão, com a classificação para as quartas de final praticamente garantida, o torcedor tem cobrado a equipe, acusando falta de vontade dos atletas e pedindo a saída do técnico Vagner Mancini, sem esquecer de deixar bem claro que "clássico é guerra" em faixa colocada em frente ao CT Joaquim Grava no último sábado.