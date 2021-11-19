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Contas para o título: Galo pode ser campeão na terça-feira, 23 de novembro, no jogo contra o Palmeiras

Se o Flamengo empatar os dois próximos jogos, contra Internacional e Grêmio, e o alvinegro vencer Juventude e o Verdão, os mineiros confirmam a conquista da taça...
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Publicado em 

19 nov 2021 às 18:52

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 18:52

O Atlético-MG estava perto de conquistar o titulo brasileiro já neste fim de semana, se a confirmar a vitória sobre o Juventude, neste sábado, 20 de novembro, no Mineirão. Porém, o triunfo do Flamengo sobre o Corinthians, na quarta-feira, 17, adiou os planos atleticanos. Mas, as celebração do título nacional não está longe. Se o Rubro Negro tropeçar diante de Internacional, neste sábado, 20, e Grêmio, terça-feira, e o Galo derrotar Juventude e Palmeiras, o time mineiro garante a conquista do campeonato. O Fla é vice-líder com 63 pontos. Se pelo menos empatar contra a dupla Grenal, chega a 65, enquanto o Galo poderá ter 77. E, mesmo se o time carioca fizer a mesma pontuação do alvinegro, perderá no número de vitórias, 24 a 23 a favor do Atlético. O titulo alvinegro pode acontecer com o Galo ainda em campo. Pois, o Atlético encara o Palmeiras às 21h30, enquanto o Flamengo enfrenta o Grêmio meia hora antes. Se os resultados forem favoráveis ao time mineiro, o título estará assegurado no segundo tempo do duelo com o Verdão.
Crédito: FaltapoucoparaoAtlético-MG brindaroseutorcedorcomaconquistadotítulonacional-(PedroSouza/Atlético-MG

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