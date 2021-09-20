Conta para tentar o acesso: Cruzeiro precisa vencer 10 jogos em 13 se quiser jogar na elite em 2022

O Cruzeiro se complicou na Série B ao ficar apenas no empate com o Vasco (1 a 1) pela 25ª rodada da competição. O resultado reduziu muito as chances do time azul em conseguir o acesso à Série A do Brasileirão. A equipe mineira está com 31 pontos, em 13º lugar, a dez do CRB, último do G-4. Como ainda faltam 13 partidas, matematicamente o acesso é possível. Porém, os comandados por Vanderlei Luxemburgo terão de vencer pelo menos 10 jogos para chegar aos 61 pontos, pontuação conquistada pelo Cuiabá em 2020, que foi o quarto colocado na Série B do, ano passado. A conta para a subida fica ainda mais complexa, pois o Cruzeiro não pode perder mais três jogos na competição.