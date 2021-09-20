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Conta para tentar o acesso: Cruzeiro precisa vencer 10 jogos em 13 se quiser jogar na elite em 2022

Se a Raposa perder mais três jogos no campeonato, jogará a Série B pelo terceiro ano seguido...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 18:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2021 às 18:55
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Cruzeiro se complicou na Série B ao ficar apenas no empate com o Vasco (1 a 1) pela 25ª rodada da competição. O resultado reduziu muito as chances do time azul em conseguir o acesso à Série A do Brasileirão. A equipe mineira está com 31 pontos, em 13º lugar, a dez do CRB, último do G-4. Como ainda faltam 13 partidas, matematicamente o acesso é possível. Porém, os comandados por Vanderlei Luxemburgo terão de vencer pelo menos 10 jogos para chegar aos 61 pontos, pontuação conquistada pelo Cuiabá em 2020, que foi o quarto colocado na Série B do, ano passado. A conta para a subida fica ainda mais complexa, pois o Cruzeiro não pode perder mais três jogos na competição.
O departamento de matemática da UFMG e site Infobola indicam que a Raposa tem 1% de chance de acesso e 5% de possibilidade de ser rebaixado para a Série C.
A primeira medida da Raposa para manter a esperança de jogar na elite em 2022 é parar de empatar. Já são 13 resultados de igualdade em 25 jogos. Além da baixa pontuação que o empate traz, o primeiro critério de desempate é o volume de triunfos conquistados.

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