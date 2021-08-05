Consistência: Botafogo fica sem levar gols em três jogos seguidos pela primeira vez na temporada

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A defesa do Botafogo, que passou por momentos ruins durante a Série B do Brasileirão, parece ter reencontrado um rumo de bons caminhos. O Alvinegro carrega uma marca de três partidas seguidas sem levar gols: contra Confiança, CSA e Vasco.

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Esta foi a primeira vez que a equipe alcançou tal sequência na temporada 2021. Antes, o Alvinegro não passava de dois seguidos sem ser vazado. A marca bate diretamente com a chegada de Enderson Moreira, treinador do Glorioso justamente nos últimos três duelos.

A consistência defensiva é um dos pontos que o técnico mais trabalha no começo os trabalhos que possui. Até aqui, a resposta tem sido positiva: o sistema foi fundamental para o Alvinegro conquistar os últimos nove pontos e retornar à busca por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro.Há muitos méritos individuais nesta questão, vale lembrar. Diego Loureiro, que ganhou vaga como titular após partidas irregulares de Douglas Borges, tem aparecido com boas intervenções - por exemplo, o goleiro foi fundamental para a vitória sobre o Confiança, na estreia de Enderson.

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Diante da Ponte Preta, no próximo domingo, pela 16ª rodada da Série B, o treinador terá a chance de aumentar ainda mais esta marca. A diferença para o G4 é de, atualmente, quatro pontos.