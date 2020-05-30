Conselho Gestor do Cruzeiro encerra com balanço positivo, além de R$ 5 milhões em patrocínios para o clube

Foram seis meses de atuação, no pior momento da história do Cruzeiro, que ainda inspira muitos cuidados dentro e fora de campo, mas o grupo de pessoas que assumiram o clube, em dezembro de 2019, denominado Núcleo Diretivo Transitório, que ficou mais conhecido como “Conselho Gestor do Cruzeiro”, deixará o comando da Raposa para a posse do novo presidente Sérgio Santos Rodrigues, vencedor da eleição realizada no dia 21 de maio para um mandato “tampão” até o fim do ano. E, o novo mandatário do clube encontrará melhores condições para seguir o trabalho árdua de reconstrução do Cruzeiro, dilapidado nos últimos anos por gestões ruins e temerárias, que culminaram em amargo e inédito rebaixamento, além de uma crise financeira sem precedentes. Na saída do Conselho Gestor da Raposa, há boas heranças como um caixa de R$ 5 milhões para quitar salários e outros compromissos. Em um balanço dos trabalhos, divulgados pelo conselho, houve a obtenção desse dinheiro com a parceria com a Ambev, no valor de R$ 2,1 milhões e outros R$ 3 milhões que virão de um novo patrocinador. O conselho também deixou encaminhado uma uma negociação para conseguir um empréstimo no valor de R$ 50 milhões com uma instituição bancária. O valor de entrada de dinheiro nos cofres do clube pode aumentar, já que o Cruzeiro ainda tenta a liberação dos R$ 6,5 milhões de valores bloqueados pela venda do meia Arrascaeta para o Flamengo. Redução da folha salarial Outra ação importante do conselho gestor e do presidente interino, José Dalai Rocha, que conseguiram reduzir de R$ 16 milhões para R$ 3 milhões mensais a folha salarial do clube, um dos maiores gastos da instituição. A economia estimada com essa redução chega a R$ 156 milhões, além de mais R$ 25 milhões com a demissão de 110 funcionários e prestadores de serviços. As parcelas que estavam atrasadas e quase tiraram o Cruzeiro do Profut, foi solucionada com uma vitória jurídica, pois o clube provou que havia crédito no programa. Todavia, a liminar pode ser revogada, pois a parcela de abril não foi paga. E MAIS:Matheusinho, do América-MG, é diagnosticado com a Covid-19América-MG atrasa volta de Lisca, Matheusinho e auxiliar por contato com pessoas com a Covid-19Rebatizar a Toca I e usar o Barcelona como modelo na base: metas de Sérgio Rodrigues no CruzeiroFred perde mais uma 'batalha' na Justiça para o Atlético-MGFutebol em ação: Coimbra distribui máscaras em comunidades carentes de Contagem e Belo HorizonteFutebol turbulento Se fora de campo as coisas tomavam corpo, nas quatro linhas, houve momentos tensos e falhas como a contratação de Ocimar Bolicenho como diretor de futebol e a condução da saída de Adilson Batista do cargo de treinador que gerou desgaste. , A perda de seis pontos na próxima Série B do Brasileiro por não ter conseguido pago dívida de R$ 5 milhões com o Al-Wahda, pelo empréstimo do volante Denílson, também foi uma derrota do conselho. Todavia, em geral, houve mais acertos e o clube terá um caminho a ser seguido para sair dessa imensa crise. Entre as ações implantadas pelo conselho gestor, estão: No clube​-Redução de 81% da folha salarial geral (de 16 para 3 milhões/mês), economia anual de R$ 156 milhões;-Finalização da proposta do Novo Estatuto, já encaminhada a todos os Conselheiros para discussão;-Início da renegociação com os clubes que geraram processos na FIFA;-Retorno do Cruzeiro ao PROFUT;-Redução da punição da CBF quanto ao mando de campo;-Mudança na Comissão Técnica de Futebol;-Mudança da Diretoria de Futebol Profissional e da Base;-Renegociações de contratos com atletas e Comissão Técnica do Futebol Profissional;-Análise de todos os contratos de aquisição de jogadores e negociação com agentes;-Intenção na retomada e busca de parceiros para volta do atletismo;-Novo relacionamento e valorização as equipe de vôlei Sada Cruzeiro; Parte administrativa​-Economia de mais de R$ 25 milhões/ano, com a revisão de todo o quadro de colaboradores, sendo desligados 110 funcionários e prestadores de serviço;-Renegociação com credores e fornecedores;-Desativação de dois andares da Sede Administrativa, para diminuição de gastos com energia e manutenção;-Cancelamento de cartão corporativo para uso do presidente e diretores;-Colocação à venda de veículos que eram usados pela presidência e diretoria;-Suspensão de linhas telefônicas de uso da diretoria Ações de transparência -Entrega do relatório da Kroll ao MP, com investigação corporativa;-Lançamento do Portal de Transparência;-Apresentação de auditoria contábil feita pela Moore-Acompanhamento das investigações com as polícias e Ministério Público;-Distrato e exclusão dos conselheiros remunerados em 2018 e 2019 pela Comissão de Ética e Disciplina. Inovações no clube-Criação do Comitê de Inovação e Tecnologia, coordenado pela Samba Consulting (Grupo Samba Tech);-Reestruturação da área de TI, que foi terceirizada pela administração anterior.