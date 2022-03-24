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Conselho do Vasco se reúne nesta quinta para a votação da SAF

Reunião será realizada ás 19h e será transmitida ao vivo...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 14:07

Publicado em 24 de Março de 2022 às 14:07

O Vasco terá mais uma votação do projeto da SAF do clube, na noite desta quinta-feira. O Conselho Deliberativo do Club de Regatas Vasco da Gama se reúne às 18:30h, em primeira convocação e às 19h, em segunda convocação, sendo tudo de maneira híbrida, na sede náutica da Lagoa e on-line.A votação será sobre a proposta de alteração no Estatuto Social de modo a prever a possibilidade de constituição de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), conforme legislação federal em vigor.
Para a aprovação da mudança no Estatuto será necessário quórum qualificado na sessão, mínimo de 151 conselheiros presentes, e 2/3 dos votos dos conselheiros presentes. Após a reunião desta quinta, terão mais três reuniões para a votação.
+Veja a tabela da Série B do Brasileiro
Além da alteração estatutária, será votada também uma proposta de alteração no Regimento Interno das Assembleia Geral do clube para adaptação à legislação nacional sobre as formas possíveis para realização das assembleias.
A sessão terá transmissão ao vivo pela VascoTV.
Crédito: VascoterávotaçãodaSAFnestaquinta(RafaelRibeiro/Vasco

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