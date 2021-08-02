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Conselho do Santos se reúne para discutir tokenização e terceiro uniforme

Santos pretende lançar Tokens lastreados no mecanismo de solidariedade da Fifa. Terceiro uniforme está previsto para ser lançado no mês de setembro...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 11:21

LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2021 às 11:21
Crédito: Divulgação/SantosFC
O Conselho Deliberativo do Santos fará uma reunião na noite desta segunda-feira de forma virtual, a partir das 19 horas, para discutir sobre a proposta de tokenização do mecanismo de solidariedade e a aprovação do terceiro uniforme de 2021.A terceira camisa tem previsão de lançamento para setembro, mas deve passar pela aprovação ou não da mesa do Conselho. O projeto de tokenização de ativos futuros do clube, especialmente oriundos de mecanismos de solidariedade, deve ser lançado também no final do mês de setembro.
O mecanismo de solidariedade da Fifa reserva 5% do valor de todas as transferências para os clubes formadores. No caso do Santos, alguns atletas atrelados ao projeto devem ser Neymar, Rodrygo, Lucas Veríssimo, Felipe Anderson, Gabigol, entre outros. Os investidores que comprarem, os Tokens terão lucro com a entrada dos valores do mecanismo em caso de transferências dos atletas.Apesar de ser “dinheiro na veia”, Andres Rueda faz uma ressalva: o valor arrecado não será utilizado para investimento em contratações. O caminho já foi adotado pelo Vasco, que acertou uma parceria com o Mercado Bitcoin e lançou 500 mil tokens.

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