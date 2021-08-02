Conselho do Santos se reúne para discutir tokenização e terceiro uniforme

O Conselho Deliberativo do Santos fará uma reunião na noite desta segunda-feira de forma virtual, a partir das 19 horas, para discutir sobre a proposta de tokenização do mecanismo de solidariedade e a aprovação do terceiro uniforme de 2021.A terceira camisa tem previsão de lançamento para setembro, mas deve passar pela aprovação ou não da mesa do Conselho. O projeto de tokenização de ativos futuros do clube, especialmente oriundos de mecanismos de solidariedade, deve ser lançado também no final do mês de setembro.