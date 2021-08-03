Conselho do Santos aprova terceiro uniforme na cor azul escuro

Em reunião virtual realizada na noite desta segunda-feira (2), o Conselho Deliberativo do Santos aprovou o novo terceiro uniforme do clube, que será na cor azul escuro, com detalhes em bege.Com lançamento previsto para setembro, o modelo é diferente do último lançado, em tom azul claro. Como as cores fogem do padrão do clube, o Conselho precisa aprovar esta decisão.

O Santos deve renovar o contrato com a Umbro para o fornecimento de material esportivo. O acordo atual termina em dezembro e a empresa inglesa ofereceu a melhor proposta ao clube, com direito a um bônus antecipado na assinatura.O Santos chegou a abrir uma concorrência para acertar com o fornecedor. Algumas das principais empresas do Ramo, como Nike e Puma, sequer mandaram propostas ao clube. New Balance e Adidas chegaram a mandar, mas os valores ficaram abaixo das expectativas do clube.