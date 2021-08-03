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futebol

Conselho do Santos aprova terceiro uniforme na cor azul escuro

Novo modelo deve ser lançado oficialmente pela Umbro no mês de setembro...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 12:42

LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2021 às 12:42
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Em reunião virtual realizada na noite desta segunda-feira (2), o Conselho Deliberativo do Santos aprovou o novo terceiro uniforme do clube, que será na cor azul escuro, com detalhes em bege.Com lançamento previsto para setembro, o modelo é diferente do último lançado, em tom azul claro. Como as cores fogem do padrão do clube, o Conselho precisa aprovar esta decisão.
O Santos deve renovar o contrato com a Umbro para o fornecimento de material esportivo. O acordo atual termina em dezembro e a empresa inglesa ofereceu a melhor proposta ao clube, com direito a um bônus antecipado na assinatura.O Santos chegou a abrir uma concorrência para acertar com o fornecedor. Algumas das principais empresas do Ramo, como Nike e Puma, sequer mandaram propostas ao clube. New Balance e Adidas chegaram a mandar, mas os valores ficaram abaixo das expectativas do clube.

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