Conselho do Santos aprova empréstimo de três jogadores; saiba quem são

Em reunião virtual realizada nesta terça-feira (17), o Conselho do Santos deliberou o empréstimo de três atletas: o lateral-direito lateral Mikael Doka ao Figueirense, o meia Anderson Ceará ao CRB e o atacante Rodrigão ao Avaí.

Revelação do Santos B, Doka participou de alguns treinamentos com o time principal na última semana, após dez profissionais testarem negativo para o novo coronavírus. o empecilho para que a questão avance é o interesse do clube catarinense que o Alvinegro arque integralmente os salários até o fim do empréstimo. Ceará, por sua vez, havia sido "rebaixado" para o time sub-23, e pediu para ser emprestado para ganhar minuto. Por conta do bom relacionamento entre as diretorias, o CRB mostrou interesse no atleta e aguardava a aprovação do Conselho Deliberativo para concluir o negócio.