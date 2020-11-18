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futebol

Conselho do Santos aprova empréstimo de três jogadores; saiba quem são

Mikael Doka, Anderson Ceará e Rodrigão foram autorizados a serem cedidos a Figueirense, CRB e Avaí respectivamente...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 23:23

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 23:23

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Em reunião virtual realizada nesta terça-feira (17), o Conselho do Santos deliberou o empréstimo de três atletas: o lateral-direito lateral Mikael Doka ao Figueirense, o meia Anderson Ceará ao CRB e o atacante Rodrigão ao Avaí.
Revelação do Santos B, Doka participou de alguns treinamentos com o time principal na última semana, após dez profissionais testarem negativo para o novo coronavírus. o empecilho para que a questão avance é o interesse do clube catarinense que o Alvinegro arque integralmente os salários até o fim do empréstimo. Ceará, por sua vez, havia sido "rebaixado" para o time sub-23, e pediu para ser emprestado para ganhar minuto. Por conta do bom relacionamento entre as diretorias, o CRB mostrou interesse no atleta e aguardava a aprovação do Conselho Deliberativo para concluir o negócio.
Rodrigão, que segue pertencendo ao Santos, já treinava no Avaí e esperava apenas o aval santista, que pagará 10% dos salários do jogador, que estava emprestado ao Ceará.

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