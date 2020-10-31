Conselho do Flamengo é convocado para votar novo patrocínio no calção

O Conselho de Administração do Flamengo foi convocado e se reunirá na próxima terça-feira, dia 3 de outubro. Em pauta, estará a parceria com a empresa Union Life (administradora de benefícios), que renderá R$ 4,2 milhões ao clube pelo patrocínio no calção do time até dezembro de 2021. A informação do acordo foi inicialmente publicada pelo jornal "O Dia".