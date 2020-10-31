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Conselho do Flamengo é convocado para votar novo patrocínio no calção

Se aprovado, parceria com a Union Life renderá R$ 4,2 milhões até dezembro de 2021...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 16:05

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2020 às 16:05
Crédito: Marcelo Cortes / CRF
O Conselho de Administração do Flamengo foi convocado e se reunirá na próxima terça-feira, dia 3 de outubro. Em pauta, estará a parceria com a empresa Union Life (administradora de benefícios), que renderá R$ 4,2 milhões ao clube pelo patrocínio no calção do time até dezembro de 2021. A informação do acordo foi inicialmente publicada pelo jornal "O Dia".
Desde a rescisão e saída do Azeite Royal, em março de 2020, o espaço no calção do uniforme do time profissional do Flamengo está vago. Em relação ao último patrocinador, o valor oferecido em contrato pela Union Life é superior.

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