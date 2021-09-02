Conselho do Flamengo acata recurso de Eduardo Bandeira de Mello e suspende punição ao ex-presidente

Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O presidente do Conselho de Administração do Flamengo, Bernardo Amaral, acatou o pedido de efeito suspensivo em recurso de Eduardo Bandeira de Mello, que havia sido punido com afastamento do quadro social e perda dos direitos políticos há três semanas, pelo mesmo Conselho. Agora, o futuro político de Bandeira de Mello ficará a cargo do Conselho Deliberativo do Flamengo. As informações são do blog da Gabriela Moreira, do portal "ge'.+ Fora de 50% dos jogos desde 2020, Rodrigo Caio mira fim do drama no FlaCom a suspensão, Bandeira de Mello volta a estar apto para participar das eleições do clube que serão realizadas em dezembro. O ex-mandatário não será candidato à presidência, como afirmou após a decisão do Coad, em 16 de agosto, em votação com a presença de 84 conselheiros e 52 votos a favor.

- Meus acusadores torturaram o estatuto do clube para encontrar uma forma de me alijar do quadro associativo e do processo eleitoral do Flamengo. Num processo com motivação política, fui punido por crime de opinião. Tenho orgulho de estar do lado oposto ao deles. Vou recorrer da decisão e tenho certeza que em dezembro estarei na Gávea para votar no meu candidato.O inquérito foi aberto por conta de declarações de Bandeira de Mello, em 2020, nas quais afirma que o incêndio que vitimou 10 jovens das divisões de base "dificilmente teria acontecido em sua gestão". Na época, Eduardo Bandeira de Mello falou à reportagem do LANCE!, e reforçou que "não ofendeu ninguém."