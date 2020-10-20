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futebol

Conselho do Corinthians alega falta de segurança e suspende reunião

Órgão do clube anunciou o adiamento do encontro, que seria na noite desta terça-feira, e votaria a aprovação ou não das contas de 2019. Problema foi o vazamento de informações...

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 13:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2020 às 13:39
Crédito: Corinthians/Divulgação
Por meio de nota oficial, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Antonio Goulart dos Reis, anunciou o adiamento da reunião do órgão que estava marcada para a noite desta terça-feira, na Neo Química Arena. O encontro, que votaria a aprovação das contas de 2019, foi suspenso por falta de segurança, devido ao vazamento de votos do Conselho desde 2017.Após inúmeros entraves e adiamentos por conta da pandemia, seria nesta terça-feira a apreciação do balanço financeiro do clube, que registrou R$ 177 milhões de prejuízo, mas ao passar pelo Conselho Fiscal o valor foi corrigido para cerca de R$ 195 milhões, por conta de pendências jurídicas não inclusas na divulgação original do documento. Tanto o Conselho Fiscal quanto o Conselho de Orientação reprovaram as contas em suas primeiras reuniões e recomendaram o mesmo caminho ao Conselho Deliberativo.No entanto, com os bastidores do clube em efervescência por conta da eleição presidencial, marcada para 28 de novembro, alguns obstáculos têm sido encontrados no meio do caminho. Dessa vez, o vazamento da relação nominal de conselheiros e seus respectivos votos nas reuniões desde 2017, causou a insegurança entre os membros do órgão, que solicitaram o adiamento.
Vale lembrar que a reprovação das contas pode iniciar o processo de impeachment do presidente Andrés Sanchez e o resultado da reunião teria poder para influenciar diretamente na eleição para a presidência. O candidato da situação, do grupo Renovação e Transparência, é Duílio Monteiro Alves, apoiado por Andrés. Seus adversários são Mário Gobbi e Augusto Melo.
- Lamentável que o Conselho Deliberativo seja obrigado novamente a adiar uma votação importante. Tudo isso por causa de membros que usam escracho na internet pra fazer pressão política na base da ameaça. Esse vale tudo só prejudica o Corinthians - declarou Andrés por meio de seu perfil no Twitter.
Por conta do clima hostil e da preocupação dos conselheiros, o presidente do Conselho Deliberativo, Antonio Goulart dos Reis, decidiu adiar a reunião até que todos fatos sejam esclarecidos. Sendo assim, não há uma previsão para um novo encontro do órgão, que deverá acontecer também na Neo Química Arena.
Confira a nota oficial do clube divulgada nesta terça-feira:
"Ilustríssimos senhores(as) conselheiros(as)
Em razão da divulgação não autorizada na rede social Facebook para público externo ao quadro associativo do Clube, da relação nominal de todos os nobres conselheiros e de seus respectivos votos nas reuniões do CD desde 2017, gerando clima de insegurança e temor;
Considerando o elevado número de manifestações via e-mail, aplicativo de mensagens e telefone, por parte de pessoas que temem por sua segurança pessoal e de seus familiares;
Considerando ainda o clima extremamente conflituoso gerado por tal publicação;
SUSPENDO a realização da reunião do egrégio Conselho Deliberativo designada para esta data, na Neo Química Arena, às 18h e 19h, em primeira e segunda convocação respectivamente, a qual será remarcada imediatamente após esclarecimento dos fatos pelos responsáveis e entendimento de ajuste de conduta com esta Presidência.
Cordialmente,
Antonio Goulart dos Reis
Presidente do Conselho Deliberativo do SCCP"

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