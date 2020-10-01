Conselho Deliberativo marca reunião para votar contas do Corinthians

Crédito: Corinthians/Divulgação

Após meses de espera e adiamentos por conta da pandemia de coronavírus, o Conselho Deliberativo finalmente irá se reunir para votar as contas do Corinthians referentes ao exercício de 2019. Segundo informação do "Meu Timão", o presidente do órgão, Antônio Goulart, emitiu comunicado interno e marcou a votação para o dia 20 de outubro, quando também será discutido o acordo pelos naming rights da Neo Química Arena, oficializado no último mês.Segundo balanço do clube, o déficit do ano passado foi de R$ 177 milhões, mas ao passar pelo Conselho Fiscal o valor foi corrigido para cerca de R$ 195 milhões, por conta de pendências jurídicas não inclusos na divulgação original do documento. Tanto o Conselho Fiscal quanto o Conselho de Orientação reprovaram as contas em suas primeiras reuniões e recomendaram o mesmo ao Conselho Deliberativo, que até agora não se reuniu para sua votação.

Após realizada a correção no balanço corintiano, o documento já passou novamente pelo Conselho Fiscal, que manteve a reprovação, agora ele deverá passar outra vez pela análise do Conselho de Orientação, o que deve acontecer antes da reunião do Conselho Deliberativo, conforme informou o GE.Há meses oposição e situação se articulam e esperam por essa votação no Conselho, já que ela é considerada decisiva para as próximas eleições do clube, que acontecem no dia 28 de novembro. Caso as contas sejam reprovadas pelo órgão, pode ser aberto um processo de impeachment do presidente Andrés Sanchez, cujo mandato se encerra no dia 31 de dezembro.

Além disso, o resultado pode influenciar na corrida eleitoral e fortalecer as candidaturas de oposição no pleito, como a de Mario Gobbi, apontado como principal adversário de Duílio Monteiro Alves, candidato da situação, apoiado por Andrés Sanchez e por seu grupo político, o Renovação e Transparência.

A reunião do Conselho Deliberativo, no dia 20 de outubro, às, 19h, será realizada de maneira presencial com todas as precauções sanitárias, no Ginásio do Parque São Jorge, após liberação da Prefeitura e do Governo de São Paulo. O evento demorou a ser definido dessa forma por conta da pandemia de coronavírus, que impediu que ele pudesse ser marcado anteriormente.