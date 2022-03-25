Conselho Deliberativo do Vasco aprova a inclusão da SAF no Estatuto Social em reunião na sede da Lagoa

O Conselho Deliberativo do Vasco aprovou, na noite desta quinta-feira, na Sede Náutica da Lagoa, a proposta de alteração no Estatuto Social no intuito de incluir a possibilidade de constituição de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), de acordo com a legislação federal em vigor. Durante a primeira das quatro etapas do rito de transformação da SAF, uma discussão aconteceu antes do início da votação. O conselheiro Sérgio Frias não gostou que o presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, deu sequência sem ouví-lo. Apesar de Fonseca ter solicitado a retirada do conselheiro por meio da ajuda de seguranças, Frias deixou o local ao lado de outros sete nomes que são contrários à criação da SAF.

Depois da discussão, o quórum passou a ser de 174 nomes e ao longo da votação a maioria aprovou a mudança no Estatuto. Com isso, o texto passa a permitir que o clube constitua uma Sociedade Anônima do Futebol. Vale lembrar que antes desse debate, o Cruz-Maltino era uma instituição sem fins lucrativos e associativa.A próxima etapa do rito será a convocação de uma Assembleia Geral. Nela, os sócios terão a possibilidade de aprovarem ou não as mudanças no texto estatutário. Em seguida, haverão outras duas reuniões, uma do Conselho Deliberativo e outra novamente da Assembleia Geral para discutir sobre a constituição da SAF no clube e a proposta da 777 Partners.

Vale lembrar que a empresa norte-americana pretende adquirir 70% da SAF do Vasco, com investimento de R$ 700 milhões em três anos. Os sócios da 777 Partners aguardam os trâmites burocráticos, mas antes disso foi aprovado o empréstimo-ponte de R$ 70 milhões para que o Gigante da Colina coloque os salários em dia e se organize.

Na última quinta-feira, representantes da empresa estiveram presentes no Rio de Janeiro e conheceram as instalações cruz-maltinas. Além de visitarem São Januário e o CT Moacyr Barbosa, eles puderam assistir ao clássico contra o Flamengo, no Maracanã, no domingo.

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Além disso, tiveram uma reunião com o prefeito Eduardo Paes para falar sobre a remodelação da Colina Histórica e deixaram claro ao governador o interesse em participar da licitação do Maracanã.

*Matéria em construção