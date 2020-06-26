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Conselho Deliberativo do Flamengo é convocado para apreciar o contrato de patrocínio master com o BRB

Clube da Gávea terá novo patrocinador a partir do dia 1º de junho...

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 13:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2020 às 13:45
Crédito: Reprodução/Flamengo
Os conselheiros do Flamengo têm até a próxima segunda-feira, dia 29, para votar e apreciar o contrato do clube com o BRB. O edital de convocação foi enviado pelo Conselho Deliberativo nesta sexta-feira e a reunião extraordinária será toda realizada de forma remota por conta da pandemia do coronavírus.
O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, anunciou o acerto com o Banco Nacional de Brasília no último dia 19. Na última terça-feira, o Conselho Fiscal aprovou o contrato com apenas a alteração de uma cláusula. Agora, para a parceria ser oficializada, resta a aprovação do Conselho Deliberativo do clube.
O BRB ocupará o espaço nobre do uniforme rubro-negro, substituindo o Banco BS2, cujo término do contrato foi antecipado em seis meses pelo clube, se encerrando na próxima terça-feira, dia 30 de junho. Assim, a partir do dia 1º de julho, a diretoria do Fla pretende ter o BRB como novo patrocinador master.
O contrato entre Flamengo e BRB é válido por três temporadas, e garante ao Flamengo um repasse anual de R$ 32 milhões. Contudo, este montante pode ser impulsionado pela parceria, que vai além da exposição da marca do banco estatal no uniforme rubro-negro, como o LANCE! explicou na última semana.E MAIS:'Flamengo deve liderar processo da criação da Liga', diz deputado ao L!Fase de Vini Jr no Real não surpreende Noval: 'Não perdeu a humildade'Bap defende transmissão por parte do Flamengo e valoriza MP nº 984 E MAIS:

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