Conselho Deliberativo do Flamengo aprova novo contrato de patrocínio

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou nesta terça-feira o contrato de patrocínio com o Mercado Livre. O acordo com empresa argentina de comércio digital renderá um total de R$ 30 milhões aos cofres do clube rubro-negro e é válido até o fim de 2022.

+ Covid-19: Gabigol, do Flamengo, doa respirador mecânico para hospital em São PauloApesar de a aprovação ter ocorrido apenas nesta terça-feira, o Mercado Livre já estampou sua marca nas costas do uniforme do Flamengo nas últimas três partidas. Isso ocorreu porque a parceria foi celebrada em dois contratos, sendo o primeiro com duração de um mês e o valor de R$ 1,5 milhão.

Desta maneira, o clube pôde anunciar o acerto em redes sociais e colocar a marca no uniforme já na semifinal do Carioca, contra o Volta Redonda, sem a necessidade de votação no Conselho.

Dessa forma, os conselheiros aprovaram o contrato maior, de 19 meses e valor de R$ 28,5 milhões. E foi praticamente de forma unânime. Ao todo, votaram 1072 pessoas: 1066 pela aprovação, três pela rejeição e três pela abstenção.

+ Confira a tabela completa da Libertadores 2021