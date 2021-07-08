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Conselho Deliberativo do Flamengo agenda reunião e pode anular título de grande benemérito a Kleber Leite

Ex-presidente do Flamengo, de 1995 a 1998, recebeu a honraria em novembro de 2020...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 15:05

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 15:05
Crédito: Reprodução
Com a honraria recebida pelo Conselho de Grandes Beneméritos do Flamengo em novembro do ano passado, Kleber Leite, ex-presidente do clube, pode passar pela cassação do título. Uma votação presencial no Conselho Deliberativo ocorrerá no dia 26 de julho, por volta das 19h, na sede da Gávea, para decidir a situação.O Conselho de Grandes Beneméritos é o responsável por eleger os sócios para títulos honoríficos, e os nomes são indicados pelo Conselho Diretor do Flamengo, composto pelo presidente Rodolfo Landim e seus vice-presidentes.
Em 2018, cabe lembrar, o Conselho Deliberativo do Flamengo suspendeu o ex-presidente Kleber Leite por 10 meses do quadro associativo do clube. A decisão foi tomada por conta de improbidade administrativa referente ao empréstimo de R$ 6 milhões junto ao Consórcio Plaza em 1995, primeiro ano do mandato do dirigente, que resultou em uma dívida de R$ 61,5 milhões quitada pelo clube 22 anos depois, no início de 2017 (relembre o caso melhor aqui).
Kleber Leite presidiu o Flamengo de 1995 a 1998. Posteriormente, o jornalista foi vice-presidente de futebol do Rubro-Negro de 2005 a 2009.

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