Conselho Deliberativo do Flamengo agenda reunião e pode anular título de grande benemérito a Kleber Leite

Com a honraria recebida pelo Conselho de Grandes Beneméritos do Flamengo em novembro do ano passado, Kleber Leite, ex-presidente do clube, pode passar pela cassação do título. Uma votação presencial no Conselho Deliberativo ocorrerá no dia 26 de julho, por volta das 19h, na sede da Gávea, para decidir a situação.O Conselho de Grandes Beneméritos é o responsável por eleger os sócios para títulos honoríficos, e os nomes são indicados pelo Conselho Diretor do Flamengo, composto pelo presidente Rodolfo Landim e seus vice-presidentes.