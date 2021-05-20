Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Conselho Deliberativo discutirá planejamento estratégico do Santos na próxima terça
futebol

Conselho Deliberativo discutirá planejamento estratégico do Santos na próxima terça

Encontro também votará o novo parecer do Conselho Fiscal sobre as contas de 2020...

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 12:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mai 2021 às 12:25
Crédito: Divulgação/SantosFC
O Conselho Deliberativo do Santos realizará sessão ordinária na noite próxima terça-feira (24), em formato virtual. Na data, será votada a ata da reunião anterior, assim como a apreciação, discussão e votação do novo parecer do Conselho Fiscal referente às demonstrações financeiras do Peixe em 2020.
Outro importante item que será discutido pelos cartolas do clube é o Planejamento Estratégico para o triênio 2021/2022/2023. O material foi elaborado pelo Comitê de Gestão e será também votado no dia.Ainda nessa mesma data será realizada a eleição e posse de um novo membro do Conselho Fiscal, assim como a apreciação, discussão e votação de processos de pareceres da Comissão de Inquérito e Sindicância.
O encontro dos cartolas santistas está previsto para começar às 19h e, com tanto assunto para ser debatido, a sessão ordinária deve demorar muitas horas. Celso Jatene, presidente do Conselho Deliberativo do Peixe, é quem comandará os debates de todas as pautas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o bilionário magnata do K-pop por trás do BTS pode ser preso?
Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF
Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados