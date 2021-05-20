Conselho Deliberativo discutirá planejamento estratégico do Santos na próxima terça

Crédito: Divulgação/SantosFC

O Conselho Deliberativo do Santos realizará sessão ordinária na noite próxima terça-feira (24), em formato virtual. Na data, será votada a ata da reunião anterior, assim como a apreciação, discussão e votação do novo parecer do Conselho Fiscal referente às demonstrações financeiras do Peixe em 2020.

Outro importante item que será discutido pelos cartolas do clube é o Planejamento Estratégico para o triênio 2021/2022/2023. O material foi elaborado pelo Comitê de Gestão e será também votado no dia.Ainda nessa mesma data será realizada a eleição e posse de um novo membro do Conselho Fiscal, assim como a apreciação, discussão e votação de processos de pareceres da Comissão de Inquérito e Sindicância.