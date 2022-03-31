Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Conselho deliberativo cobra, e presidente do Internacional dá explicações sobre má fase
futebol

Conselho deliberativo cobra, e presidente do Internacional dá explicações sobre má fase

Alessandro Barcellos se reuniu com os conselheiros e falou sobre o momento atual do time...

Publicado em 31 de Março de 2022 às 17:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2022 às 17:07
Eliminado da Copa do Brasil e do Campeonato Gaúcho, o Internacional ferve em crise. Por conta disso, o Conselho Deliberativo do clube convocou o presidente do Colorado, Alessandro Barcellos, para dar explicações. - VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
De acordo com os conselheiros presentes na reunião, o mandatário do Inter abriu o jogo, rebateu as críticas em torno da sua gestão e prometeu reforçar o time.
No lado gerencial do clube, Barcellos prometeu nos próximos dias anunciar as chegadas do novo coordenador e executivo de futebol.
No cargo de coordenador, a expectativa é que Paulo Autuori seja anunciado. Em negociação com o Inter, ele já deixou o Goiás, onde estava há um mês no clube.
Crédito: PresidentedoInternacionaldeujustificativassobreamáfasedotime(RicardoDuarte/Divulgação/Internacional

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados