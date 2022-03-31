Conselho deliberativo cobra, e presidente do Internacional dá explicações sobre má fase

Eliminado da Copa do Brasil e do Campeonato Gaúcho, o Internacional ferve em crise. Por conta disso, o Conselho Deliberativo do clube convocou o presidente do Colorado, Alessandro Barcellos, para dar explicações. - VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO

De acordo com os conselheiros presentes na reunião, o mandatário do Inter abriu o jogo, rebateu as críticas em torno da sua gestão e prometeu reforçar o time.

No lado gerencial do clube, Barcellos prometeu nos próximos dias anunciar as chegadas do novo coordenador e executivo de futebol.

No cargo de coordenador, a expectativa é que Paulo Autuori seja anunciado. Em negociação com o Inter, ele já deixou o Goiás, onde estava há um mês no clube.