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Conselho Deliberativo aprova novo Comitê Gestor do Santos

Com média de 70% de aprovação, indicados de Orlando Rollo foram autorizados pelos conselheiros a atuarem na gestão do Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 22:39

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 22:39

Crédito: Divulgação/Santos FC
Em reunião virtual realizada nesta quinta-feira (08), os membros do Conselho Deliberativo do Santos aprovaram os novos membros do Comitê Gestor, nomeados pelo presidente em exercício, Orlando Rollo.
Os sete gestores já estavam trabalhando ativamente junto ao presidente desde que ele foi empossado, no dia 29 de setembro, são eles: Alexandre da Silva Santos, Caio França, Eduardo Filetti, Luiz Fernando Cardoso, Mário Badures, Mariza Brígido Mendes e Paulo Alves Corrêa Júnior. A equipe de Rollo ingressa em substituição a de José Carlos Peres, que assim como o ex-presidente, alvo de um processo de impeachment, foram afastados dos seus cargos, acusados pelo Conselho Fiscal de irregularidades administrativas durante o segundo ano da gestão, em 2019.
A aprovação dos conselheiros na apresentação dos novos nomes foram, em média, de 70% na votação coordenada pela Mesa Diretora do Egrégio.

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