Conselho Deliberativo aprova novo Comitê Gestor do Santos

Os sete gestores já estavam trabalhando ativamente junto ao presidente desde que ele foi empossado, no dia 29 de setembro, são eles: Alexandre da Silva Santos, Caio França, Eduardo Filetti, Luiz Fernando Cardoso, Mário Badures, Mariza Brígido Mendes e Paulo Alves Corrêa Júnior. A equipe de Rollo ingressa em substituição a de José Carlos Peres, que assim como o ex-presidente, alvo de um processo de impeachment, foram afastados dos seus cargos, acusados pelo Conselho Fiscal de irregularidades administrativas durante o segundo ano da gestão, em 2019.