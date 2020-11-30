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futebol

Conselho de Administração do Flamengo recebe denúncia contra Marcos Braz

Pedido de investigação sobre suposto "uso da máquina do clube" nas eleições municipais foi solicitado por José Carlos Peruano, candidato à presidência do Flamengo em 2018...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 16:09

LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 16:09
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Proposto pelo sócio proprietário José Carlos Peruano, o pedido de abertura de comissão de inquérito para investigar suposta "utilização da máquina do clube" por Marcos Braz, vice-presidente de futebol, chegou ao presidente do Conselho de Administração do clube, Bernardo Amaral, ao ser encaminhado por Antonio Alcides Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo, nesta segunda-feira
A informação foi inicialmente publicada pelo "UOL". Em seu pedido (publicado na íntegra pelo portal), Peruano - que foi candidato à presidência do Flamengo em 2018 - demonstra "preocupação a utilização da máquina do Clube pelo Sr. Vice-Presidente Marcos Braz, na sua campanha à Vereador do Estado do Rio de Janeiro" - Braz (PL) acabou eleito com mais de 40 mil votos, sendo o sexto vereador mais votado no município.Em seu pedido de abertura de uma investigação detalhada do caso, José Carlos Peruano ainda destacou três fatores, em documento enviado ao presidente Rodolfo Landim e ao Dr. Antonio Alcides Pinheiro da Silva Freire, presidente do Conselho Deliberativo: "uso das cores rubro-negras; uso de dizeres que remetem ao Flamengo ("no Rio, não em outro igual", "gelo no sangue"); e uso de funcionários do Flamengo, pedindo voto para ele nas dependências do Clube."
Agora, caberá a Bernardo Amaral, presidente do Conselho de Administração avaliar e definir se existem elementos para a abertura de um processo de investigação.

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