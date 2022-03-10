Conselho dá parecer favorável ao título de Sócio Benemérito do Vasco a Roberto Dinamite; Entenda

O Conselho de Beneméritos do Vasco deu parecer favorável, por unanimidade, à outorga do título de Sócio Benemérito ao ex-jogador e ex-presidente Roberto Dinamite. O nome do ídolo do clube carioca foi indicado em fevereiro pela Diretoria Administrativa e aprovado pela Comissão criada pelo Conselho no último dia 4 de março.Na reunião, foi evidenciado que o ex-atleta alcançou a pontuação mínima exigida, de acordo com seus requisitos históricos para se tornar Sócio Benemérito do Gigante da Colina. Sendo assim, o parecer favorável será encaminhado para aprovação do Conselho Deliberativo e outorga do título.

O parecer também deu destaque à atuação de Roberto Dinamite dentro de campo com feitos e números impressionantes com a camisa do Vasco. Dos seus 22 anos como atleta profissional, 21 foram no clube carioca onde se tornou o maior goleador da história com 708 gols.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca

Além disso, é o recordista de gols do Campeonato Brasileiro, do Carioca, do Estádio de São Januário e dos clássicos contra todos os grandes do Rio de Janeiro (Flamengo, Fluminense e Botafogo). Por todos esses motivos, Dinamite é considerado por muitos como o maior jogador da história do clube. Todos esses fatores também foram levados em consideração.