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Conselho arquiva denúncia contra Marcos Braz por suposto uso do Flamengo em eleição municipal

Caso foi encerrado por não  haver elementos suficientes, segundo a Comissão Provisória de Inquérito do Conselho de Administração do clube...
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Publicado em 

05 fev 2021 às 11:02

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 11:02

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Conselho de Administração do Flamengo arquivou a denúncia sobre suposto "uso da máquina" por parte de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, na eleição municipal do Rio de Janeiro, em 2020, na qual o dirigente foi eleito como vereador. A informação foi inicialmente publicada pelo "UOL".
De acordo com o parecer da Comissão Provisória de Inquérito do Conselho de Administração, não há elementos suficientes, portanto, o caso foi encerrado.> Confira a classificação e simule as rodadas finais do Brasileirão!A denúncia foi feita pelo sócio proprietário José Carlos Peruano, que foi candidato à presidência do clube nas últimas eleições, para investigar suposta "utilização da máquina do clube" por Marcos Braz, vice-presidente de futebol.

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