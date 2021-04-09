Conselho aprova novo patrocínio do Flamengo; marca estampa o meião

O Conselho de Administração do Flamengo aprovou, nesta sexta-feira, o contrato de patrocínio do clube com a Moss, uma plataforma de créditos de carbono. A empresa passará a estampar o meião do time a partir de domingo, na Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, no Estádio Mané Garrincha, às 11h.

O contrato - que já havia sido anunciado pela empresa - é até dezembro de 2021 e envolve um investimento de R$ 3,6 milhões por parte da Moss. A marca da empresa aparecerá no meião dos jogadores do Flamengo e no ônibus oficial que transporta os atletas, além dos canais oficiais do clube nas redes sociais.