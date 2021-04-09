Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Conselho aprova novo patrocínio do Flamengo; marca estampa o meião

Contrato com a Moss, válido até dezembro de 2021, renderá R$ 3,6 milhões ao clube...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 20:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2021 às 20:38
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Conselho de Administração do Flamengo aprovou, nesta sexta-feira, o contrato de patrocínio do clube com a Moss, uma plataforma de créditos de carbono. A empresa passará a estampar o meião do time a partir de domingo, na Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, no Estádio Mané Garrincha, às 11h.
O contrato - que já havia sido anunciado pela empresa - é até dezembro de 2021 e envolve um investimento de R$ 3,6 milhões por parte da Moss. A marca da empresa aparecerá no meião dos jogadores do Flamengo e no ônibus oficial que transporta os atletas, além dos canais oficiais do clube nas redes sociais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série
Cartórios - 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados