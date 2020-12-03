Conselho aprova antecipação de verba e R$ 8 milhões ao Santos

O Conselho Deliberativo do Santos aprovou a antecipação de cerca de R$ 8 milhões em cotas referentes a disputa do Campeonato Paulista de 2021, junto à Federação Paulista de Futebol. A pauta foi levantada em reunião realizada nesta quinta-feira (03). O valor integral representa R$ 8.027.115,00. No entanto, uma condição foi colocada pelos conselheiros ao presidente Orlando Rollo, que a verba levantada servisse para honrar compromissos com funcionários e elenco profissional. O mandatário santista se comprometeu a honrar e ainda brincou com alguns empregados que acompanhavam a reunião os parabenizando pelo 13º salários que iria sair.