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futebol

Conselho aprova antecipação de verba e R$ 8 milhões ao Santos

Orlando Rollo solicitou a antecipação de cotas junto à FPF referente a disputa do Paulistão de 2021. Valor será usado para acertos financeiros com o elenco...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 20:55

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 20:55

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O Conselho Deliberativo do Santos aprovou a antecipação de cerca de R$ 8 milhões em cotas referentes a disputa do Campeonato Paulista de 2021, junto à Federação Paulista de Futebol. A pauta foi levantada em reunião realizada nesta quinta-feira (03). O valor integral representa R$ 8.027.115,00. No entanto, uma condição foi colocada pelos conselheiros ao presidente Orlando Rollo, que a verba levantada servisse para honrar compromissos com funcionários e elenco profissional. O mandatário santista se comprometeu a honrar e ainda brincou com alguns empregados que acompanhavam a reunião os parabenizando pelo 13º salários que iria sair.
O Santos possui atraso de parte dos vencimentos de outubro dos jogadores, bem com os direitos de imagem de julho e agosto. Fora isso, o Peixe precisa honrar os compromissos referentes ao mês de novembro, até a próxima segunda-feira (07).

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