Conselheiros e associados protocolam pedido de impeachment do presidente do Cruzeiro

Todavia, o pedido não deve ter força no conselho deliberativo e deverá ser só mais um artefato de pressão na criticada administração do atual mandatário celeste. O pedido de impeachment cita a demissão de Felipe Conceição, que foi desligado do clube como se houvesse feito um acordo para sua saída, algo negado pelo treinador. Outra situação reclamada pelas pessoas que elaboraram o pedido de saída são as dívidas na FIFA que geraram novas punições ao clube e podem até rebaixar a Raposa à Série C se não pagar um débito com o Al Wahda pelo empréstimo do volante Denílson. Os conselheiros citam que Sérgio Rodrigues não mostra projetos para quitar os débitos do clube. -Em relação ao pedido, eu acho que, sinceramente, é uma peça de comédia, não jurídica. Para não dizer outra palavra, além da má intenção e de querer tumultuar, foi feito de uma forma nada inteligente. Os tópicos que estão ali colocados... sinceramente, se não fosse o motivo, e eu acho que não temos motivos para rir, (o pedido) era de rir- disse em entrevista à Rádio 98FM, revelando que teve acesso ao documento. - Eu tive acesso. Demissão do Felipe Conceição. Isso é motivo? Sendo que não foi demissão, já foi explicado mil vezes. Mudança de sede para gerar economia? Isso é numericamente comprovado. Afastamento de patrocinador, que inclusive estava com a gente hoje? A gente tem batido papo. Corte de luz, que a CEMIG disse que fez errado? É ridículo, é um movimento feito por poucos. Agora, uma manifestação que me disseram ser de 200 pessoas, e eu acho que não deu isso... mesmo que sejam 200, o Cruzeiro tem nove milhões de torcedores. Só frequentadores de clube, se a gente for citar, são 12 mil. Vai ser sempre isso. AÍ espalham faixas, tiram fotos e dizem que é a torcida, mas, sinceramente, não representa-disse Sérgio, que tem mandato vigente até o fim de 2023. Em relação às dívidas citadas, Sérgio Santos Rodrigues se defendeu das acusações e cobrou de quem quer sua saída que vá atrás daqueles que deixaram o clube nessa situação calamitosa. - Sobre dívidas, então o culpado porque não pagou sou eu? Mas, e quem contraiu a dívida? Não tem manifestação contra? Vi alguns comentários sobre pessoas que trouxeram os jogadores que hoje trazem esse problema, então a culpa é minha? Eu herdo R$ 50 milhões em dívidas, não consigo pagar porque não há arrecadação, aí a culpa é de quem contrai ou de quem não paga? Coincidente, quem contraiu não aparece nesse manifesto. A culpa é sempre nossa depois. Eu não tenho medo das porradas que a gente toma, mas sim dos tapinhas que a gente tomou no começo, quando estava tudo bem. Agora que não está tudo bem, está todo mundo correndo, a gente não presta, mas no final a gente vai prosperar. Mas, graças a Deus, nós identificamos quem são essas pessoas e eles nunca mais voltam e vão ter que trabalhar o mesmo caminho que eu trabalhei. Que conquistem seu espaço, porque na briga, na porrada e na gritaria não vão vir não-concluiu o presidente.