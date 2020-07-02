Conselheiros do Santos planejam pedido de afastamento a Peres

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

A reprovação das contas da atual gestão do Santos em 2019 abriu precedentes para um novo pedido de impeachment contra o presidente José Carlos Peres. No entanto, um grupo de conselheiros ligados a oposição articulam-se para solicitar à presidência do Conselho Deliberativo o afastamento do mandatário santista.

Esse pedido só será protocolado após a segunda votação das contas, caso o egrégio mantenha a decisão original, prevista pra acontecer dentro de um mês. Após a rejeição de ontem, o atual Comitê de Gestão terá dez dias para enviar suas defesas a Mesa Diretora do Conselho.

Para que o afastamento aconteça, primeiramente o pedido do afastamento precisará ser protocolado à presidência do CD que, por sua vez, terá que convocar uma reunião extraordinária que precisará ter, no mínimo, 150 conselheiros e 2/3 deles serem favoráveis a medida.