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Conselheiros do Santos planejam pedido de afastamento a Peres

Articulação da oposição aguarda defesa por escrito do Comitê Gestor e nova votação das contas para protocolcar solicitação à presidência do Conselho Deliberativo...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 10:05

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 10:05

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A reprovação das contas da atual gestão do Santos em 2019 abriu precedentes para um novo pedido de impeachment contra o presidente José Carlos Peres. No entanto, um grupo de conselheiros ligados a oposição articulam-se para solicitar à presidência do Conselho Deliberativo o afastamento do mandatário santista.
Esse pedido só será protocolado após a segunda votação das contas, caso o egrégio mantenha a decisão original, prevista pra acontecer dentro de um mês. Após a rejeição de ontem, o atual Comitê de Gestão terá dez dias para enviar suas defesas a Mesa Diretora do Conselho.
Para que o afastamento aconteça, primeiramente o pedido do afastamento precisará ser protocolado à presidência do CD que, por sua vez, terá que convocar uma reunião extraordinária que precisará ter, no mínimo, 150 conselheiros e 2/3 deles serem favoráveis a medida.
A estratégia da oposição baseia-se nas mudanças do Estatuto do Santos FC, que ocorreram no ano passado, para a adequação ao Profut, programa de refinanciamento de dívidas do futebol brasileiro.

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