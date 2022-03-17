Conselheiros do Cruzeiro se opõem aos pedidos de Ronaldo e venda da SAF pode estar ameaçada

A venda da SAF do Cruzeiro está ameaçada. A Mesa Diretora do Conselho Deliberativo da Raposa emitiu uma nota oficial nesta quarta-feira ,16 de março, se posicionando contra os pedidos de mudanças no contrato da compra da SAF do clube solicitadas por Ronaldo Fenômeno. O ex-jogador quer que haja uma recuperação extrajudicial ou judicial e o arrendamento das Tocas I e II para a SAF, evitando que sejam executadas para pagamento de impostos atrasados, na casa de R$ 200 milhões. Os conselheiros dizem no comunicado que as demandas de Ronaldo são lesivas ao patrimônio do Cruzeiro.

- Não nos opomos a essa condição. Entretanto, entendemos que a negociação capitaneada pela XP e com a anuência do Presidente Sérgio Santos Rodrigues é, de um lado, extremamente lesiva e desproporcional ao Cruzeiro, e, de outro, excessivamente benéfica ao Ronaldo, motivo pelo qual buscamos um reequilíbrio de todas as questões envolvidas no negócio - diz a nota.

O Conselho do Cruzeiro explicou que o clube sofrerá muito com a perda de patrimônio caso o pedido do ex-jogador seja atendido. - No último dia 14 de março de 2022, nos foi formalmente comunicado pelo Ronaldo, a intenção de incluir as Tocas da Raposa I e II no negócio em contrapartida do pagamento, por ele, da dívida tributária, que já se encontra renegociada e parcelada, no valor aproximado de 150 milhões de reais. Assim, neste novo formato, passaria a caber ao Cruzeiro, assessorado pela XP, 10% da SAF, a liquidação do seu passivo inclusive com a venda de seu patrimônio imobiliário para tanto, à exceção da dívida tributária que passa a ser do Ronaldo e este, em contrapartida, recebe as Tocas da Raposa I e II - diz outra parte do texto.

- Com a concretização desta negociação, nos termos defendidos pela XP e pela presidência do Cruzeiro, corremos um risco real de, ao final, termos um Cruzeiro sem patrimônio e sem qualquer representatividade e força dentro da SAF, com possível diluição de sua participação acionária. Entendemos a importância das Tocas da Raposa I e II nas atividades do futebol da SAF e, também, o que representa a aprovação de uma Recuperação Judicial ou Extrajudicial do Cruzeiro - acrescenta a nota dos conselheiros.

No fim do comunicado, os conselheiros dizem que não fazem oposição à negociação, mas que ela não onere o clube.

"A Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, em conjunto a Comissão de Apoio para Constituição da Sociedade Anônima do Futebol Cruzeiro jamais será empecilho para qualquer negociação, desde que não exista prejuízo à instituição centenária Cruzeiro Esporte Clube e nem à sua imensa torcida, agindo sempre dentro da legalidade, respeitando o Estatuto do Cruzeiro Esporte Clube.

- Por fim lembramos a nossa torcida: um Cruzeiro forte é a maior garantia que temos para o caso de um eventual e não desejado fracasso do projeto pretendido pelo Ronaldo. Avante Cruzeiro! Avante SAF! Avante Ronaldo! - finalizou a nota da mesa do conselho deliberativo do Cruzeiro.

Conselho do Cruzeiro pode não aprovar pedidos de Ronaldo As demandas de Ronaldo passarão por uma assembleia do Conselho Deliberativo e segundo apurou a reportagem, os pedidos podem não ser aceitos e a SAF ficar e risco.

Vários conselheiros são contra a cessão dos centros de treinamentos, o que pode inviabilizar o negócio, pois Ronaldo colocou como condição que as Tocas da I e II migrem para a SAF, para que o projeto possa funcionar.

- Acho que a gente tem que acelerar isso, porque se eu não tenho essas garantias, é muito difícil a gente continuar no projeto e ele evoluir. Até pra gente ter novos investidores e patrocínios. O mercado está esperando essa definição. Mas a gente está convencido que vamos passar por todos os obstáculos e fazer do Cruzeiro um gigante novamente - disse em transmissão ao vivo na Twitch na noite da última terça-feira, 15 de março. - Nós temos as melhores pessoas nos aconselhando e embarcando nesse projeto com a gente. Essa foi a melhor opção que nós encontramos e temos certeza que é o melhor caminho pra gente seguir evoluindo e cumprindo nossas responsabilidades - completou.