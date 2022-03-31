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Consciência: jogadores do Vasco garantem luta, mas veem na Série B 'um dos campeonatos mais difíceis'

Seis campeões da elite nacional estarão na segunda divisão esta temporada. Apesar do recorde, Cruz-Maltino mantém alerta ligado para, desta vez, conseguir o acesso...

Publicado em 31 de Março de 2022 às 16:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2022 às 16:21
A presença de seis campeões da primeira divisão na edição deste ano da Série B do Campeonato Brasileiro não é novidade, mas também não pode ser esquecida. Orçamentos volumosos, como o do Grêmio, e equipes acostumadas a trabalhar com menos, como Bahia e Guarani, serão concorrentes do Vasco na luta pelo acesso de volta à elite nacional.- Acredito que a Série B deste ano será um dos campeonatos mais difíceis, pela grandeza dos times que tem. Mas o Vasco, como gigante que é, vai entrar para conquistar o acesso. E estudaremos todos os adversário para ganharmos os jogos - garantiu Vitinho.
A dificuldade, contudo, é esperada também para as equipes menos tradicionais, mas frequentemente competitivas. A começar pelo Vila Nova, adversário do Cruz-Maltino na estreia, semana que vem.
- Assisti a um jogo deles da Copa do Brasil, acho que contra o Guarani. É uma equipe que eu vejo também preparada para a Série B. Uma equipe que é difícil, que briga muito pela bola e tem qualidade com ela nos pés. Então, acho que temos que estar muito preparados para essa estreia, porque o adversário realmente é difícil. Mas, jogando dentro de casa com o nosso torcedor, acreditamos que vamos ter um resultado muito bom, que vai ser a vitória - acredita Edimar.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Crédito: VascosegueempreparaçãoparaadisputadaSérieBdoCampeonatoBrasileiro(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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