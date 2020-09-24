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futebol

Conmebol veta pedido do Flamengo por mais dez inscrições na Libertadores

Entidade não aceitou a solicitação do Fla, que convive com um surto de Covid-19 - são 16 desfalques, hoje, no elenco. Próximo jogo pela competição ocorrerá nesta quarta (30)...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 19:41

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 19:41
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Nesta quinta-feira, o Flamengo solicitou a inscrição de mais dez jogadores para a disputa da Libertadores desta edição. A entidade, contudo, vetou o pedido do Rubro-Negro, de prontidão. A informação inicial é do jornalista Pedro Henrique Torre, da "ESPN Brasil".Todos os nomes que seriam acrescentados eram garotos da base do Fla. São eles: Otávio, Ítalo Pablo Maldini, Richard Ríos, Yuri Oliveira, Rhyan, Weverton, Carlos Daniel, Danilo e Ryan Luka.
A Conmebol negou o pedido do Flamengo, que convive com um surto de Covid-19 entre jogadores, membros da comissão técnica, dirigentes e até do departamento médico. O motivo alegado: o prazo final para a lista de 50 atletas terminou no dia 14 de setembro.
Cabe destacar que, por conta da pandemia, em meio à paralisação dos jogos mundo agora, os clubes obtiveram o direito de estender a lista para 50 atletas. O Flamengo, contudo, só inscreveu 34 jogadores, ao todo (veja os inscritos abaixo).
O próximo jogo do Flamengo pela Libertadores ocorrerá nesta quarta-feira (30), às 21h30, no Maracanã. Com 16 jogadores infectados pela Covid-19 (confira os nomes), atualmente, o Rubro-Negro ainda aguarda o adiamento do confronto deste domingo, este pelo Brasileiro, diante do Palmeiras, junto à CBF. A aguardar os próximos capítulos.

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