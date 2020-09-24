Conmebol veta pedido do Flamengo por mais dez inscrições na Libertadores

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Nesta quinta-feira, o Flamengo solicitou a inscrição de mais dez jogadores para a disputa da Libertadores desta edição. A entidade, contudo, vetou o pedido do Rubro-Negro, de prontidão. A informação inicial é do jornalista Pedro Henrique Torre, da "ESPN Brasil".Todos os nomes que seriam acrescentados eram garotos da base do Fla. São eles: Otávio, Ítalo Pablo Maldini, Richard Ríos, Yuri Oliveira, Rhyan, Weverton, Carlos Daniel, Danilo e Ryan Luka.

A Conmebol negou o pedido do Flamengo, que convive com um surto de Covid-19 entre jogadores, membros da comissão técnica, dirigentes e até do departamento médico. O motivo alegado: o prazo final para a lista de 50 atletas terminou no dia 14 de setembro.

Cabe destacar que, por conta da pandemia, em meio à paralisação dos jogos mundo agora, os clubes obtiveram o direito de estender a lista para 50 atletas. O Flamengo, contudo, só inscreveu 34 jogadores, ao todo (veja os inscritos abaixo).